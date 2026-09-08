Tableaux de Renoir volés à Cagnes-sur-Mer : comment les cambrioleurs ont réussi leur coup

Le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer a été cambriolé ce mardi 8 septembre au matin. L'enquête ne fait que commencer, mais on connaît déjà une partie du processus des cambrioleurs pour parvenir à leurs fins.

Près d'un an après le médiatique cambriolage du musée du Louvre, c'est le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, qui a été visé ce mardi 8 septembre. Les faits se sont produits au lever du jour. L'alarme du musée s'est en effet mise à sonner sur les coups de 5h48, rapporte sur Facebook le maire Rassemblement national de la ville, Bryan Masson. L'édile précise que les forces de l'ordre ne se sont pas fait attendre et sont intervenues rapidement. "À 5h53, soit cinq minutes" après le déclenchement de l'alarme, la "police municipale était sur place".

Comme le pointe franceinfo, l'alarme du musée Renoir de Cagnes-sur-Mer est reliée au système Ramses. Celui-ci indique aux policiers qu'une alerte provient d'un site jugé sensible, ce qui explique en partie leur réactivité. Pour le moment, l'enquête ne fait que commencer, mais auprès d'ICI Azur, le maire de Cagnes-sur-Mer indiquait ce mardi qu'il "s'agit vraisemblablement d'une commande, vu l'équipement et l'acharnement des cambrioleurs". Les malfrats ont en effet pu être repérés grâce aux caméras de vidéosurveillance de la ville.

Un moment ciblé et un équipement de pointe pour le cambriolage du musée Renoir

Au nombre de deux, d'après le maire de la ville, les cambrioleurs auraient dans un premier temps sectionné à l'aide d'une scie métallique le grillage de celle qui fut la dernière demeure du peintre Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) avant de devenir un musée. Nice-Matin révèle que les cambrioleurs auraient profité du changement de ronde des gardiens pour passer à l'action. Un moment clé ciblé donc. Après être entrés dans une pièce de l'établissement où se trouvaient des peintures de l'artiste, "c'est au moment décrocher [l'une des œuvres visées ndlr.] que l'alarme s'est déclenchée", a précisé le maire Bryan Masson. "Les tableaux étaient scellés dans le mur et sur ce piton scellé il y avait un système d'accroche très particulier en métal qu'il faut connaître pour arriver à l'ouvrir", rapporte Caroline d'Amat, l'adjointe à la culture de la ville, interrogée par France 3

Les malfrats ont réussi à embarquer dans leur fuite pas moins de quatre des 12 tableaux de Renoir que compte le musée, pour un butin total estimé à neuf millions d'euros, selon Caroline d'Amat. Tous les tableaux se trouvaient dans la même pièce. Il s'agit du portrait de Madame Stephen Pichon, du portrait de Madame Colonna Romano, de la Jeune Femme au puits et du très connu Coco lisant, représentant le fils de Pierre-Auguste Renoir, a détaillé la police. Quatre tableaux qui seraient les plus grosses valeurs du musée, croit savoir Nice-Matin. Dans leur fuite, les cambrioleurs en ont toutefois abandonné deux dans le jardin du musée, à savoir Coco lisant et le portrait de Madame Stephen Pichon. Ce mardi soir, ce sont donc Madame Colonna Romano et Jeune femme au puits qui restent activement recherchés.

Un commanditaire derrière le cambriolage du musée Renoir ?

Qui pourrait être le commanditaire d'un tel cambriolage ? "Soit ce sont des personnes qui ne sont pas conscientes que ces tableaux, même à l'autre bout du monde, ne pourront pas être vendus, soit c'est quelqu'un qui a passé commande et qui est prêt à dépenser n'importe quelle somme à partir du moment où il a décidé de l'avoir", estimait mardi Caroline d'Amat auprès de France 3.

Une enquête pour "vol en bande organisée" et "association de malfaiteurs en vue de commettre un crime en bande organisée" a été ouverte. Alors que le parquet de Grasse avait été saisi de l'enquête dans un premier temps, il s'est finalement dessaisi au profit de la JIRS de Marseille.