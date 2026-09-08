Mort d'un jeune conducteur à Chambéry : une piste sur les causes du décès, mais les circonstances restent floues

Un refus d'obtempérer, un jeune conducteur entre la vie et la mort, aucune balle manquante dans les armes des policiers et des violences urbaines inhabituelles : Chambéry a été le théâtre d'un surprenant fait divers ces dernières heures.

Chambéry a connu une nuit mouvementée, entre le lundi 7 et le mardi 8 septembre. Classés en politique de ville, mais habituellement très calmes, les quartiers du Biollay, Chambéry-le-Haut et la commune limitrophe de Cognin ont été secoués par des incidents d'une rare violence. Centre social du Biollay incendié et complètement détruit, supermarché vandalisé, agence d'un bailleur social "dévastée" et six véhicules incendiés… Le bilan matériel est conséquent, énumère BFMTV.

À l'origine de ces violences urbaines ? Tout serait parti d'un refus d'obtempérer. Mais de nombreuses zones d'ombre persistent. Dans le communiqué du procureur de la République de Chambéry, transmis mardi en début d'après-midi et dont Le Dauphiné libéré se fait l'écho, on apprend que toute cette affaire a débuté vers 19h45, lundi soir, lorsque des policiers de Chambéry ont repéré un véhicule "adoptant un comportement dangereux pour les autres usagers de la route".

Un refus d'obtempérer et une découverte étonnante des policiers de Chambéry

Malgré plusieurs demandes formulées par les policiers au conducteur pour qu'il s'arrête, celui-ci semblait refuser d'obtempérer. Suivi par les forces de l'ordre, le véhicule, qui roulait à une vitesse modérée, a toutefois fini par s'arrêter. À leur arrivée à proximité de la voiture, rue des Tilleuls, à Chambéry, les forces de l'ordre ont découvert le conducteur étrangement penché sur le siège passager. Les policiers auraient alors décidé de briser la vitre pour intervenir auprès du conducteur et découvert une flaque de sang pour le moins conséquente. Le chauffeur était blessé à la tête.

Très vite, les secours ont été alertés et sont intervenus auprès du jeune homme dont le pronostic vital était engagé. Également prévenu, le procureur de la République a ouvert une enquête en recherche de blessures graves qui a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale. Née en 1999, la victime serait défavorablement connue des services pour divers délits, croit savoir Le Dauphiné libéré. Mais alors que la rumeur liant l'état de santé du conducteur et l'intervention des policiers a littéralement embrasé les réseaux sociaux puis les quartiers, l'enquête a, petit à petit, écarté toute responsabilité des forces de l'ordre en intervention.

Les policiers de Chambéry définitivement mis hors de cause ?

Ce mardi, le conducteur du véhicule âgé de 27 ans est décédé des suites de ses blessures. Dans son communiqué, le procureur de la République de Chambéry indique que les premières constatations des enquêteurs ont mis en avant l'absence de choc sur le véhicule de la victime ainsi que sur celui des forces de l'ordre, l'absence d'"élément pouvant correspondre à l'usage de projectiles balistiques sur ce véhicule pouvant provenir de l'extérieur". Il a aussi été démontré que les armes des policiers en service n'avaient pas été utilisées puisqu'aucune munition ne manquait.

Alors que des investigations déjà poussées ont pu être menées, aucun élément "ne permet d'imputer à ce stade de l'enquête à un tiers, et encore moins aux fonctionnaires de police présents sur cette interpellation, la cause de cette blessure", indique le procureur, qui avance que "la piste d'un geste auto-agressif ou accidentel est également étudiée", comprendre une possible tentative de suicide ou un tir accidentel du conducteur.

Après le décès du conducteur, l'enquête se poursuit pour tenter de déterminer l'origine de sa blessure. Des auditions doivent avoir lieu dans les heures et les jours qui viennent, apprend-on par ailleurs. Une autopsie est également prévue mercredi.