Ces propos d'un policier de Carcassonne font scandale : des images dérobées, des enquêtes et des sanctions

Les propos racistes, sexistes et transphobes tenus par un policier de Carcassonne, filmés à son insu et révélés le 9 septembre faisaient l'objet d'enquête depuis plusieurs mois, sans qu'aucune sanction n'ait été prise.

L'affaire chamboule la police municipale de Carcassonne. Le mercredi 9 septembre, Midi Libre a publié une vidéo dans laquelle un agent de police de la préfecture de l'Aude tient des propos racistes, sexistes, homophobes et complotistes enregistrés à son insu par sa propre caméra-piéton qu'il pensait avoir éteinte. La vidéo condense en cinq minutes des déclarations xénophobes et souvent insultantes faites par le policier durant les six heures d'une patrouille réalisée avec des collègues le 6 novembre 2025.

Les extraits de la vidéo de Midi Libre diffusée sur les réseaux montrent le policier s'agacer de la présence, en trop grand nombre selon lui, de personnes issues de l'immigration : "J'en peux plus, en centre-ville, du bicot, du nègre, du nègre, du bicot, de l'Afghan, beaucoup d'Afghan" se plaint ce policier de Carcassonne auprès de ses collègues. Après l'appel d'une femme signalant avoir percuté ce qu'elle pense être un animal, le policier évoque l'hypothèse d'une collision ayant touché un migrant : "J'espère que c'est pas quelqu'un ou un gamin qu'elle a percuté. Ou alors un migrant. Un petit Kirikou". Le policier pointe aussi la présence de musulmans revêtant des signes religieux avant de s'embarquer dans une tirade minimisant le passé colonial de la France : "Tu te vois t'habiller en tenue des templiers dans un bar à Alger ? Tu sais avec une grosse croix comme ça là. Ils disent "vous avez colonisé, vous avez fait de l'esclavage" mais que dalle. C'est vous les putains de premiers peuples à vous esclavager entre vous. Entre tribus ils se vendaient ces singes".

Le policer de Carcassonne tient également des propos réducteurs et insultants à l'égard des femmes estimant qu'il n'y a "plus de respect du père" ou de la mère en soulignant cependant que "c'est le père qui bande et qui a les muscles". "Cro-Magnon ça marchait comme ça. Les connasses à l'époque dans les grottes, si elles n'étaient pas avec leur mec, elles se faisaient buter à l'extérieur", enchaîne-t-il.

L'agent de police rapporte ensuite la situation concernant l'immigration et le rapport homme-femme à la politique : "On a pris 40 ans de socialisme, de merde, de gauchiasse". "On était païen, on est devenu chrétien sous Clovis, et là bientôt on va devenir musulman sous Macron". S'en suivent des propos putchistes avec ses collègues : "Un petit coup d'Etat. Il faudrait une petite dictature en France, ça ferait pas de mal". Le chef de l'Etat n'est lui-même pas épargné par les déclarations du policier qui relaient les théories complotistes concernant Brigitte Macron : "Quand tu as un Président qui prend une bite dans le cul par son transgenre et qu'on essaie de cacher ça au monde entier".

Qui est le policier de Carcassonne à l'origine des propos ?

L'auteur des déclarations est présenté par Midi Libre comme un policier de 50 ans ayant été militaire au sein du 3e régiment de parachutistes de marine à Carcassonne. Si l'homme a été décrit comme le brigadier-chef de la police municipale de Carcassonne, le maire de la préfecture audoise a démenti ce point lors d'un point-presse. "Il ne s'agit pas du chef de la police municipale comme cala a été rapporté [...], mais d'un policier qui ne reflète en rien le travail exemplaire des autres policiers municipaux", a déclaré Christophe Barthès.

Le policier est aussi associé au RN selon les informations de Midi Libre d'après qui l'homme aurait prêter la main au service d'ordre du parti d'extrême droite. L'homme est apparu au sein du service assurant la protection du président du RN, Jordan Bardella lors de la visite de ce dernier à Limoux le 1er novembre 2025 pour la promotion de son livre, mais aussi en février 2026 selon des photos de l'AFP.

Des enquêtes ouvertes, mais des sanctions tardives

La vidéo date du 6 novembre 2025 et elle a commencé à circuler au sein de la police municipale de Carcassonne deux jours plus tard, après que des collègues du policier trouvent l'enregistrement en cherchant à vider la mémoire pleine de la caméra-piéton selon les informations de parquet rapportées par Franceinfo. La hiérarchie en est immédiatement informée et le policier se met en arrêt maladie peu de temps après.

En fin d'année 2025 toujours, l'ancienne municipalité de Carcassonne ouvre une enquête administrative qui dure trois semaines, mais ne donne lieu à aucune sanction faute d'identification des voix sur l'enregistrement. Le policier reprend le travail le 16 mars après un arrêt de plusieurs mois, mais avant l'élection de l'actuel maire RN de Carcassonne. Ce n'est que le 19 mai que les conclusions de l'enquête administratives sont transmises au nouveau maire lesquelles indiquent que "l'enquête n'a pas permis d'établir avec certitude l'identité des auteurs de chacun des propos enregistrés" et qu'en "l'absence d'une telle identification, toute imputation individuelle des propos demeurerait fragile et exposée à la contestation", a fait savoir le maire en conférence de presse. Les conclusions jugeaient également "préférable d'engager une démarche de remise à plat du fonctionnement du service assortie d'action de formation aux obligations déontologique [...] plutôt que de poursuivre des procédures individuelles dont le fondement juridique demeure incertain et le résultat contentieux probable", ajoute l'édile. Christophe Barthès n'a donc, comme la précédente équipe municipale, prononcé aucune sanction avant le 9 septembre et la révélation au grand public de la vidéo. "Tous les protagonistes sont suspendus immédiatement et sanctionnés", a déclaré Christophe Barthès en conférence de presse dénonçant "des propos scandaleux, à vomir".

Outre l'enquête administrative, une enquête judiciaire a également été ouverte par le parquet de Carcassonne le 31 décembre après le dépôt d'une plainte du policier mis en cause auprès de la gendarmerie pour "atteint à l'intimité de la vie privée". L'enquête n'a cependant donné lieu à aucune mesure avant le mercredi 9 septembre, date à laquelle le parquet a ordonné la suspension des quatre policiers municipaux de la ville mis en cause dans la vidéo. Le ministère de l'Intérieur, lui, assure avoir pris connaissance de la vidéo mercredi et Laurent Nuñez a décidé le jour même de "procéder à un contrôle de la police municipale de Carcassonne". Le gouvernement a également saisi l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), a appris France Télévisions de l'entourage de Laurent Nuñez, le jeudi 10 septembre.

Le maire de Carcassonne et le RN réagissent

L'édile de Carcassonne a pointé l'ancienne équipe municipale l'accusant d'avoir "volontairement mis sous le tapis cette affaire en pleine campagne électorale". Il a aussi dénoncé une "volonté de nuire à la nouvelle équipe municipale" au regard du temps écoulé entre les faits et la publication de la vidéo, laquelle a été volée. "La caméra individuelle dont sont issues ces images a été dérobée, soulevant de graves interrogations quant aux conditions dans lesquelles ces vidéos ont ensuite été récupérées", a déclaré Christophe Barthès.

Du côté du RN, la direction du parti a condamné "avec la plus grande fermeté" ces propos "pénalement répréhensibles" dans un communiqué et a affirmé avoir "immédiatement procédé à la radiation [du policier] des effectifs du service d’ordre ainsi qu’à son exclusion" du RN.

Dernières mises à jour

19:05 - La diffusion de la vidéo du policer porte "atteindre au respect de la vie privée" souligne son avocat L'avocat du policier de Carcassonne accusé d'avoir tenu des propos racistes, sexistes, homophobes et transphobes a appelé "à la plus grande retenue dans le traitement médiatique de cette affaire" dans un communiqué publié ce jeudi 10 septembre consulté par Franceinfo. Maître Victor Lima souligne que la vidéo était "privée", "n'avait pas vocation à être portée à la connaissance de quiconque" et qu'elle "n'a fait l'objet d'aucune divulgation volontaire de la part de [son] client". La diffusion de la vidéo "pose une question sérieuse d'atteinte au respect de la vie privée" du policier et de ses collègues ajoute l'avocat pour justifier la plainte déposée par son client en décembre 2025 pour "atteinte à la vie privée".

La vidéo d'un policier municipal de Carcassonne tenant des propos racistes, sexistes, complotistes et enregistrés, à l'insu du mis en cause, par sa caméra-piéton a été révélée ce mercredi 9 septembre par Midi Libre. Les propos remontent à novembre 2025, mais ont suscité une vive polémique et ont poussé le maire RN de Carcassonne et la direction du parti d'extrême droite à réagir