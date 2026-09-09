Ces propos d'un policier de Carcassonne, proche du RN, font scandale : la vidéo qui secoue le parti de Le Pen

Des déclarations racistes, sexistes, transphobes et putchistes tenues par un policier de Carcassonne et filmées à son insu ont été révélées dans une vidéo publiée par Midi Libre.

Des propos racistes, sexistes, homophobes et complotistes tenus par un policier municipal de Carcassonne et enregistrés à son insu ont été révélés par Midi Libre, ce mercredi 9 septembre 2026. Une vidéo publiée par le média condense en cinq minutes une accumulation des déclarations xénophobes et misogynes souvent insultantes faites par un agent de police durant les six heures d'une patrouille réalisée avec des collègues le 6 novembre 2025. Les déclarations ont été filmées par la caméra embarquée du policier. Ce dernier pensait l'avoir éteinte après en avoir montré le fonctionnement à ses collègues.

Les extraits de la vidéo de Midi Libre diffusée sur les réseaux montrent le brigadier-chef s'agacer de la présence, en trop grand nombre selon lui, de personnes issues de l'immigration : "J'en peux plus, en centre-ville, du bicot, du nègre, du nègre, du bicot, de l'Afghan, beaucoup d'Afghan" se plaint ce policier de Carcassonne auprès de ses collègues. Après l'appel d'une femme signalant avoir percuté ce qu'elle pense être un animal, le policier évoque l'hypothèse d'une collision ayant touché un migrant : "J'espère que c'est pas quelqu'un ou un gamin qu'elle a percuté. Ou alors un migrant. Un petit Kirikou". Le policier pointe aussi la présence de musulmans revêtant des signes religieux avant de s'embarquer dans une tirade minimisant le passé colonial de la France : "Tu te vois t'habiller en tenue des templiers dans un bar à Alger ? Tu sais avec une grosse croix comme ça là. Ils disent "vous avez colonisé, vous avez fait de l'esclavage" mais que dalle. C'est vous les putains de premiers peuples à vous esclavager entre vous. Entre tribus ils se vendaient ces singes".

Le policer de Carcassonne tient également des propos réducteurs et insultants à l'égard des femmes estimant qu'il n'y a "plus de respect du père" ou de la mère en soulignant cependant que "c'est le père qui bande et qui a les muscles". "Cro-Magnon ça marchait comme ça. Les connasses à l'époque dans les grottes, si elles n'étaient pas avec leur mec, elles se faisaient buter à l'extérieur", enchaîne-t-il.

Le brigadier-chef rapporte ensuite la situation concernant l'immigration et le rapport homme-femme à la politique : "On a pris 40 ans de socialisme, de merde, de gauchiasse". "On était païen, on est devenu chrétien sous Clovis, et là bientôt on va devenir musulman sous Macron". S'en suivent des propos putchistes avec ses collègues : "Un petit coup d'Etat. Il faudrait une petite dictature en France, ça ferait pas de mal". Le chef de l'Etat n'est lui-même pas épargné par les déclarations du policier qui relaient les théories complotistes concernant Brigitte Macron : "Quand tu as un Président qui prend une bite dans le cul par son transgenre et qu'on essaie de cacher ça au monde entier".

Qui est le policier de Carcassonne à l'origine des propos ?

L'auteur des déclarations est présenté comme un policier de 50 ans ayant été militaire au sein du 3e régiment de parachutistes de marine à Carcassonne. Il est aussi associé au RN selon les informations de Midi Libre qui rapporte que le policier prêterait la main au service d'ordre du parti d'extrême droite et serait proche du marie Christophe Barthès. L'homme aurait également assuré la protection du président du RN, Jordan Bardella, lorsque ce dernier était venu faire la promotion de son livre à Limoux le 1er novembre 2025, mais aussi en février 2026 pour la venue du politique à Agde, dans l'Hérault, et Carcassonne.

Des mesures prises contre le policier de Carcassonne ?

D'après les informations de Midi Libre, le policier derrière les propos racistes se serait mis en arrêt maladie en janvier après que les images aient commencé à circuler en interne. L'arrêt maladie aurait pris fin en mars après les élections municipales. L'homme a, en tout cas, déposé plainte auprès des gendarmes pour "atteinte à la vie privée" après la mise en circulation de la vidéo qui a été saisie. Une enquête a été ouverte sur ce dossier par le parquet de Carcassonne en janvier 2026. Le brigadier-chef est par ailleurs visé par une enquête administrative ouverte par l'ancienne équipe municipale de Carcassonne, celle de Gérard Larrat.

Après les révélations de Midi Libre, la ville de Carcassonne a condamné "sans aucune réserve" les propos jugés "inacceptables" dans un communiqué de presse. La mairie précise toutefois que les propos ont été tenus sous l'ancienne équipe municipales et souligne que depuis l'arrivée du RN à la mairie de Carcassonne, le fonctionnement de la police municipale a été "remis à plat". Elle promet enfin que "les comportements fautifs seront sanctionnés avec toute la fermeté nécessaire".

Du côté du RN, le député de la Moselle Laurent Jacobelli a été le premier, et un des rares, à réagir en se disant "outré". "De tels propos n'ont pas à être prononcés", "les propos racistes ne sont pas une opinion, c'est un délit", a-t-il déclaré sur BFMTV. Il a ajouté que si le policier faisait bien parti du RN, il devrait être exclu. Le parti lepéniste a d'ailleurs annoncé la suspension du policier et assuré que ce dernier n'interviendra plus au sein de ce service d'ordre.