Forbach : un homme suspecté d'attentat dans une église, le prêtre parle "d'une personne en souffrance psychologique"

Un homme s'est présenté mardi 8 septembre à la mi-journée dans l'église Saint-Rémi de Forbach, en Moselle. À la recherche du prêtre, semble-t-il, il aurait crié "Allah Akbar" avant d'entrer dans l'édifice, suscitant l'inquiétude de deux adolescentes.

Le pire a-t-il été évité de justesse en Moselle ? Mardi 8 septembre, sur les coups de midi, un trentenaire, apparemment à la recherche d'un prêtre, est entré dans l'église Saint-Rémi de Forbach, en Moselle. L'individu venait de crier à plusieurs reprises "Allah Akbar" - que l'on peut traduire de l'arabe en "Dieu est plus grand" - à proximité de l'édifice avant de s'y engouffrer. Témoins de ce comportement pour le moins étonnant, deux adolescentes de 14 ans, qui se trouvaient dans les parages, parce que scolarisées dans le collège situé à deux pas, ont alerté leurs parents. C'est eux qui ont par la suite prévenu les forces de l'ordre, a précisé ce mercredi le procureur de la République de Sarreguemines, Olivier Glady, relaie Actu17.

Sur place, les policiers ont procédé à l'interpellation du suspect, âgé de 35 ans, comme l'avait annoncé plus tôt le Journal du Dimanche. L'homme se trouvait à l'intérieur de l'église, retranché dans un coin de l'édifice, lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur place. Il était "en possession d'un couteau de type Opinel, couteau qui n'avait cependant à aucun moment été exhibé", a tenu à souligner le procureur de la République. Lors de son arrestation, les policiers ont également découvert une "petite quantité de résine de cannabis".

"Ni agression, ni violence, ni dégradation dans l'église"

Né en 1991 en ex-Yougoslavie, l'homme interpellé a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme, port d'arme et usage de stupéfiant, précise Actu17. "Inconnu des services des renseignements territoriaux", selon le procureur, il ne fait pas non plus l'objet d'une fiche S, apprend-on. À son casier judiciaire toutefois, deux mentions, mais sans aucun lien avec des infractions relevant du terrorisme ou d'atteintes aux intérêts de l'État. L'enquête suit son cours. Une perquisition a notamment été organisée chez la mère de l'individu, chez qui il vit. Des investigations qui permettront de connaître avec précision l'environnement religieux et le profil psychiatrique du mis en cause sont également en cours.

Dans les colonnes du Républicain lorrain, l'archiprêtre de Forbach, Laurent Pidolle, qui était absent au moment des faits, préfère insister sur le fait qu'il n'y a eu "ni agression, ni violence, ni dégradation dans l'église". Et de pointer : "Je ne me suis pas senti menacé et l'homme s'est laissé interpeller calmement." S'il salue le réflexe des deux adolescentes, l'homme d'église confie que l'individu serait, selon lui, plutôt une personne en souffrance psychologique qui voulait s'adresser à un prêtre qu'un terroriste.

Sur Facebook, Alexandre Cassaro, le maire de Forbach, qui a récemment adhéré au parti Horizons d'Édouard Philippe, a toutefois condamné "avec la plus grande fermeté cet acte lâche et odieux, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques", estimant que "s'en prendre à un prêtre ou à une église, c'est s'en prendre à la République". L'édile a par ailleurs également salué la "lucidité" des deux adolescentes qui ont "immédiatement alerté la police".