Mort du petit Léon à Lisieux : sa mère veut "éveiller les consciences" et souhaite un "événement joyeux" pour lui rendre hommage

Léon devait être le visage de l'événement Septembre en or à Lisieux. L'enfant de 6 ans est décédé des suites d'une longue maladie samedi 5 septembre.

Léon était malade depuis deux ans. Le jeune garçon de 6 ans est le visage de l'événement Septembre en or, événement qui se tient à Lisieux, dans le Calvados. À l'occasion de ce mois de la mobilisation contre les cancers pédiatriques, la maman de l'enfant, Agathe Lainé, avait sollicité le maire de la ville, Sébastien Leclerc, pour que la commune se mobilise pleinement pour Septembre en or.

Mais Léon, petit ambassadeur de premier choix, s'est finalement éteint samedi 5 septembre 2026. Présent sur de nombreux panneaux d'affichage et autres abribus à travers la ville de Lisieux, le garçonnet souffrait depuis deux ans d'un cancer. "Il s'est fait opérer une première fois d'une tumeur, il a fait de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de la protonthérapie… Il a eu une récidive de son cancer, il s'est fait réopérer du cerveau et a refait de la chimio", expliquait fin août sa mère au Pays d'Auge, révélant alors que Léon avait "une nouvelle récidive" et était à nouveau "hospitalisé depuis quelques jours". Le cancer était alors qualifié d'"incurable".

Une collecte au profit du service d'oncologie pédiatrique du CHU de Caen

À quelques jours de la grande kermesse solidaire, qui doit se tenir le 19 septembre sur la place Mitterrand, la municipalité compte bien maintenir l'événement, malgré le deuil. Le rendez-vous s'annonce comme un "événement joyeux" qui proposera de nombreuses animations à destination des enfants et mettra en avant le travail d'associations comme P'tits Doudous Lexoviens ou Cadet Roussel.

Sur Facebook, l'adjoint de la ville de Lisieux, en charge des animations, explique que "ce jour-là, nous serons tous réunis pour rendre hommage à Léon, autour d'une journée festive, vivante et pleine d'espoir, exactement comme nous pouvons l'imaginer à son image". Vincent Othon invite la communauté à transformer sa "peine en une force collective" et renvoie vers la collecte organisée par la famille de Léon au profit du service d'oncologie pédiatrique du CHU de Caen, afin notamment d'"améliorer le quotidien des enfants hospitalisés".