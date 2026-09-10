A Rouen, un homme se pend sous le pont Jeanne-d'Arc : "Le pire c'est qu'ils l'ont filmé", s'indigne un témoin

Un jeune homme s'est suicidé à Rouen, en début de semaine. Ce qu'il s'est passé sous le pont Jeanne-d'Arc fait l'objet d'une enquête.

Dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 septembre 2026, un jeune homme d'une vingtaine d'années a mis fin à ses jours sous le pont Jeanne-d'Arc de Rouen. Les faits se sont produits vers 3 heures du matin, quai Cavelier-de-la-Salle, au pied du pont. Selon les informations rapportées par le média local InfoNormandie et confirmées de source policière, un passant a contacté les services d'urgence après avoir aperçu le corps d'un jeune homme suspendu à l'ouvrage d'art.

Dépêchés rapidement sur les lieux, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime et une équipe médicale du SAMU ont entrepris des manœuvres de réanimation. Malgré leurs tentatives répétées pour sauver la victime, le jeune homme de 20 ans a été déclaré mort sur place par le médecin urgentiste. Son corps a été remis aux forces de l'ordre pour les nécessités de l'enquête.

C'est le récit livré par un témoin direct et relayé par 76actu qui éclaire ce drame d'une dimension particulièrement troublante. Présent à proximité au moment des faits, cet homme a immédiatement composé le numéro des secours en découvrant la situation. Il a aussi exprimé sa stupéfaction face à l'inertie des personnes rassemblées au pied du pont.

Selon ses déclarations, plusieurs individus ont assisté directement au geste désespéré sans tenter le moindre geste de sauvetage ni appeler les pompiers. "Le pire, c'est qu'il y en a qui l'ont vu se pendre en direct, la seule chose qu'ils ont su faire c'est de sortir leurs téléphones et de filmer sans rien faire d'autre ", confie le témoin aux journalistes, dénonçant un comportement de voyeurisme de quelques personnes sur les lieux.

Les services de la police nationale ont ouvert une enquête afin de préciser les circonstances exactes du décès et de retracer le parcours de la victime. Comme le rapporte le journal Tendance Ouest, les constatations d'usage confirment la thèse d'un acte volontaire.

Toutefois, les enquêteurs pourraient aussi chercher à établir l'attitude exacte des personnes présentes sur les lieux. Si la présence de badauds filmant l'agonie du jeune homme est établie par les déclarations de témoins ou les caméras de vidéoprotection de la ville de Rouen, des poursuites judiciaires pourraient être engagées. L'article 223-6 du Code pénal sanctionne en effet la non-assistance à personne en danger de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende pour quiconque s'abstient volontairement d'empêcher un crime ou un délit ou de porter secours à une personne en péril.

Si vous ou un proche éprouvez des pensées suicidaires ou une grande détresse psychologique, le 3114 (Numéro national de prévention du suicide) est joignable gratuitement et confidentiellement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En cas d'urgence vitale immédiate, contactez le 15 (SAMU) ou le 18 (Sapeurs-Pompiers).