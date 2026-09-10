Une professeure menacée de décapitation au Fauga : le suspect est un parent d'élève, il a donné une explication

Une enseignante travaillant au groupe scolaire "Clément Ader" au Fauga, en Haute-Garonne, a été menacée de mort par le père d'un élève qu'elle avait puni plus tôt. Le ministre de l'Education a réagi à cette affaire.

Une enseignante a été menacée de décapitation par un parent d'élève dans un établissement de Haute-Garonne. Les faits, rapportés ce jeudi 9 septembre par la Dépêche du Midi, se sont déroulés le vendredi 4 septembre au sein du groupe scolaire "Clément Ader" au Fauga.

Le père d'un enfant scolarisé dans l'établissement a pris à partie l'institutrice lorsque celle-ci regagnait sa voiture à la sortie des classes et l'a menacée avec ces propos : "Je vais vous couper la tête !" a confirmé le rectorat de l'académie de Toulouse auprès du Parisien. L'homme aurait également tenu des propos injurieux ajoute La Dépêche du Midi. Le père de famille a eu cette réaction après que son fils a été puni par l'enseignante. Ce dernier s'était monté insolent envers une enseignante et avait été envoyé dans la classe de la professeure menacée où il a "continué à faire le 'caïd'" écrit le journal local. Son père a été placé en garde à vue et doit être présenté à la justice en comparution immédiate.

Le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, a réagi à l'affaire et dénoncé des faits d'une "extrême gravité". Le membre du gouvernement a assuré l'enseignante de son soutien et a fait savoir qu'une "plainte a été déposée" et que "la protection fonctionnelle" a été accordée.

Une professeure a été menacée de manière inadmissible. Je lui apporte tout mon soutien, ainsi qu'à ses collègues, aux élèves et à leurs familles. Les faits rapportés sont dune extrême gravité.



Une plainte a été déposée et la protection fonctionnelle lui a été accordée.



En https://t.co/tia4z9x8Ye — Édouard Geffray (@EdouardGeffray) September 10, 2026

"Cette situation donnera lieu à l'une des premières applications du décret publié cet été pour protéger les personnels face aux menaces et aux violences de parents d'élèves", a indiqué le ministre. Le décret en question permet aux chefs d'établissement scolaire de protéger la communauté éducative des menaces sérieuses que peuvent représenter des familles d'élèves pour leur sécurité, leur santé ou le bon fonctionnement de l'établissement. Le texte prévoit aussi un possible changement d'établissement pour l'élève et un accompagnement pédagogique, éducatif et social renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire.

"Aucun professeur ne doit avoir peur d'exercer son métier. S'en prendre à l'un d'entre eux, c'est s'en prendre à l'institution tout entière", souligne Edouard Geffray. "Les professeurs doivent pouvoir exercer leur mission sans peur : la menace et l'intimidation ne peuvent en aucun cas être tolérées", a complété Karim Benmiloud, recteur de l'académie de Toulouse, auprès du Parisien. Ce dernier condamne "avec la plus grande fermeté" les faits et a adressé son "soutien plein et entier" à la professeure avec qui il s'est entretenu le 7 septembre.