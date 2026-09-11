Accident de bus en Suisse : cinq morts et une quarantaine de blessés, ce que l'on sait

Un très grave accident de la route impliquant un car touristique a eu lieu jeudi 10 septembre dans Suisse. Parmi les 45 passagers, cinq sont morts et plus autres ont été blessés.

Accident mortel en Suisse. Ce jeudi 10 septembre, un très grave accident impliquant un car de tourisme s'est produit entre Zernez et Susch, à l'est du pays. Le véhicule "a quitté la route et s'est renversé" dans une "zone de travaux". Sur les 45 personnes se trouvant à bord du car, cinq sont décédées et 40 ont été blessées selon le dernier bilan communiqué par la police locale ce vendredi matin. "Trois personnes ont été grièvement blessées, sept modérément blessées et 30 légèrement blessées", a précisé la police dans son communiqué. Quant à l'identification des victimes décédées, elle est en cours.

"Diverses organisations de secours" étaient à pied d'œuvre après l'accident pour intervenir auprès des victimes a indiqué la police du canton des Grisons. Une hotline a été mise à disposition pour les proches et les consulats a fait savoir la police. Le numéro est le 081 256 56 56.

Le car d'une compagnie néerlandaise

Le car impliqué dans l'accident appartenait à une compagnie néerlandaise et transportait des personnes participant à un voyage itinérant a indiqué la Fédération néerlandaise des agences de voyage (ANVR), interrogée par 20 Minutes.ch. La compagnie en question, prénommée Oad, proposerait des voyages principalement en car avec souvent un accompagnement complet, comprendre transport, logement, voire nourriture. Contacté jeudi soir par nos confrères, le voyagiste affirmait ne pas avoir plus d'informations et a tenu à transmettre ses "pensées à toutes les personnes touchées par cet accident". L'ensemble des passagers étaient originaires des Pays-Bas. Le voyage était parti de ce pays et effectuait une excursion d'une journée en Suisse au moment de l'accident.

Selon 20 Minutes.ch, en raison du terrible accident mortel de car, la circulation routière est grandement perturbée dans les environs. L'Engadinerstrasse a été fermée à la circulation entre les petites communes suisses de Susch et de Zernez. Dans le secteur, aucune déviation n'aurait été mise en place en attendant, relaie le service des travaux publics. Le secteur est donc à éviter.