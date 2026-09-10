Accident de bus en Suisse : plusieurs morts, ce que l'on sait

Un très grave accident de la route est rapporté ce jeudi 10 septembre. Un car de tourisme a fini dans le fossé. Plusieurs morts sont à déplorer.

Accident mortel en Suisse. Ce jeudi 10 septembre, un très grave accident impliquant un car de tourisme s'est produit entre Zernez et Susch, à l'est du pays. Peu avant 20h20, la police cantonale des Grisons a révélé que plusieurs personnes étaient mortes dans ce terrible accident. Des blessés, parfois graves, sont également à déplorer. Mais pour l'heure le bilan reste imprécis, rapporte 20 Minutes.ch.

Sur X, la police du canton des Grisons a précisé que "diverses organisations de secours" étaient à pied d'œuvre. Sans préciser le bilan humain, elle a bien confirmé qu'il s'agissait d'un car de voyage. D'autres informations seront prochainement dévoilées, a-t-elle ajouté. On ignore pour l'heure le nombre et la nationalité des personnes qui se trouvaient à bord du car au moment de l'accident. Les circonstances du drame restent également à éclaircir.

Le car d'une compagnie néerlandaise

Selon 20 Minutes.ch, en raison du terrible accident mortel de car, la circulation routière est grandement perturbée dans les environs. L'Engadinerstrasse a été fermée à la circulation entre les petites communes suisses de Susch et de Zernez. Dans le secteur, aucune déviation n'aurait été mise en place en attendant, relaie le service des travaux publics. Le secteur est donc à éviter.

20 Minutes.ch croit par ailleurs savoir que le car impliqué appartiendrait à une compagnie néerlandaise proposant des voyages groupés organisés. Prénommée Oad, elle proposerait des voyages principalement en car avec souvent un accompagnement complet, comprendre transport, logement, voire nourriture. Contacté par nos confrères, le voyagiste affirmait ne pas avoir plus d'informations pour le moment concernant l'accident en Suisse, mais a tenu à transmettre ses "pensées à toutes les personnes touchées par cet accident".