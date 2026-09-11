Mort de Lucas à Comberouger : "Il était l'un des nôtres, il avait tant de choses à vivre", l'hommage de son club de rugby

Le Stade Beaumontois Lomagne Rugby a rendu un poignant hommage à Lucas, un jeune de 17 ans décédé prématurément à la suite d'un violent accident de voiture à Comberouger.

Tragédie dans le Tarn-et-Garonne. Lucas Lalanne-Fuleki, un jeune joueur de rugby âgé de 17 ans est décédé jeudi 10 septembre 2026. Il aurait dû fêter ses 18 ans ce samedi 12 septembre, indique La Dépêche du midi. Mais mercredi soir, aux alentours de 18 heures, il a percuté avec sa voiture un poteau électrique en béton qui se trouvait le long de la route de la Citadelle, entre Beaumont-de-Lomagne et Saint-Sardos. Le jeune homme aurait perdu le contrôle de son véhicule. Les circonstances de l'accident restent encore à déterminer. Une enquête est en cours. Il semblerait que la voiture du jeune homme ait mordu le bas-côté, puis fait une embardée et fini par se renverser.

Bien que les pompiers aient pu rapidement se rendre sur place, mercredi soir, Lucas Lalanne-Fuleki se trouvait déjà dans une mauvaise position. Le jeune rugbyman a en effet d'abord dû être désincarcéré de son véhicule. Puis, il a été emmené à l'aide d'un hélicoptère au CHU de Purpan, à Toulouse. Un moyen de transport qui témoigne de l'urgence du moment. Bien que toutes les chances aient été mises de son côté, le jeune homme n'aura malheureusement pas survécu à ses blessures.

Lucas Lalanne-Fuleki, "un jeune qui avait encore tant de choses à vivre, à partager et à construire"

Sans surprise, le décès de l'adolescent, et encore plus au vu des circonstances, a profondément choqué la commune rurale de Saint-Sardos, où Lucas Lalanne-Fuleki habitait. Il en va de même dans son club de rugby, le Stade beaumontois, qui lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. Ses coéquipiers décrivent un jeune homme avec "toujours le sourire" et "assez direct". "Sa bonne humeur et sa présence resteront gravées dans nos mémoires", ajoute le Stade beaumontois juniors sur Instagram.

"Lucas était l'un des nôtres. Un enfant de notre club, un coéquipier, un camarade, un jeune qui avait encore tant de choses à vivre, à partager et à construire", réagit pour sa part sur Facebook le Stade Beaumontois Lomagne Rugby, qui a une pensée émue pour les parents de Lucas Lalanne-Fuleki et son petit frère, Théo, également rugbyman. "Nous garderons de Lucas le souvenir d'un jeune discret, respectueux qui reflétait sa parfaite éducation, de ses sourires, de sa présence et de tous ces moments qui resteront gravés dans les mémoires de celles et ceux qui ont eu la chance de le connaître", complète-t-il.