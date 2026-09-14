Déraillement d'un train près de Rouen : un morceau de rail suspect et plusieurs pistes évoquées

Le déraillement d'un TER près de Rouen le 11 septembre a fait 44 blessés. La cause de l'accident a été identifiée mais l'origine de celle-ci reste à déterminer par les enquêteurs qui envisagent plusieurs pistes.

Les enquêteurs ont déterminé la cause du déraillement du train TER survenu près de Cléon, en Seine-Maritime, sur la ligne reliant Rouen à Caen dans la soirée du vendredi 11 septembre 2026, mais d'autres questions restent encore sans réponse. C'est la présence d'une "barre métallique", pouvant correspondre à un morceau de rail, en travers de la voie ferrée "qui pourrait être à l’origine de ce déraillement", a indiqué le procureur de la République de Rouen Sébastien Gallois au lendemain de l'accident. C'est du moins l'hypothèse principale évoquée par la CGT Cheminots rapidement après l'accident et suivie par les enquêteurs.

Reste à savoir comme le morceau de rail pesant aux alentours des 300 kg s'est retrouvé au milieu de la voix. S'agit-il d'un acte malveillant ou d'un accident lié à la circulation d'un train de fret transportant ce type de matériel et à la chute de la barre métallique sur les rails ? Deux scénarios jugés possibles, comme d'autres à ce stade de l'enquête. "Aucune n'est privilégiée, mais cela veut dire qu'aucune n'est écartée", a souligné le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez sur France 2 et France Inter dimanche 13 septembre. Avant lui, le procureur de la République de Rouen faisait savoir qu'aucun élément ne permet de confirmer la piste d'un acte malveillant "commis avec l’intention délibérée de faire dérailler le train", pour l'heure. Les deux hommes appellent donc à la prudence, à la poursuite de l'enquête qui s'annonce "longue" et au respect de celle-ci.

Alors que le déraillement du train près de Rouen a été qualifié d'"attentat" par le maire de Nice, le ministre de l'Intérieur a souligné que cette analyse était "précipité". Laurent Nuñez a également répondu à l'hypothèse d'un acte malveillant menée par une mouvance d'ultragauche, laquelle s'était rendue coupable de sabotage avant les Jeux olympiques 2024, et a indiqué que les faits ne correspondaient pas au mode opératoire habituelle de la mouvance qui évite généralement de faire des victimes.

Relevés, auditions, analyses... L'enquête en cours sur le déraillement du train

De nombreux relevés sur les rails et la scène de l'accident ont été réalisés par les enquêteurs et les auditions de témoins, mais aussi des premières victimes, sont toujours en cours. Les enquêteurs ont également "lancé de nombreuses réquisitions, en téléphonie ou vidéoprotection", indique le parquet. L'objectif étant d'expliquer la présence du morceau de rails au milieu des voix. Le conducteur de train a également été interrogé, parmi les premiers, et soumis à plusieurs tests de dépistage. Le parquet de Rouen a toutefois indiqué dès vendredi soir que tous les tests étaient revenus négatifs confirmant que le conducteur de train n'était pas sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants.

44 blessés après le déraillement du train près de Rouen

Le déraillement du train survenu près de Cléon, entre Tourville-la-Rivière et Elbeuf-Saint-Aubin, en Seine-Maritime, à la hauteur d'un passage à niveau situé juste en face de l'usine Renault, a fait plusieurs victimes, mais aucun mort n'est à déplorer. Le TER transportait 186 passagers - pour une capacité totale de 600 places - parmi lesquels 44 personnes ont été blessés, dont une jeune femme de 18 ans qui a été prise en charge en urgence absolue et héliportée au CHU de Roue. Atteinte de "blessures importantes", la victime n'avait toutefois pas son pronostic vital engagé avait déclaré le ministre des Transports Philippe Tabarot dès vendredi soir. Dimanche 13 septembre, deux jours après le déraillement du train, deux victimes étaient encore hospitalisées selon un communiqué du parquet de Rouen.

Après le déraillement du train, le groupe SNCF a exprimé "toute sa solidarité envers les voyageurs blessés et leurs proches, ainsi qu'envers l'ensemble du personnel SNCF mobilisé sur place". Outre le personnel de la société ferroviaire, ce sont 140 sapeurs-pompiers appuyés par 80 véhicules, dont un hélicoptère, qui ont été mobilisés vendredi selon le ministre des Transports. Une cellule d'urgence médico-psychologique a aussi été mise en place après l'accident.

Les témoignages des victimes du déraillement de train

Des témoins ont expliqué à Actu.fr que, lors du déraillement du train, de nombreux objets se seraient mis à voler à l'intérieur des wagons, des vitres auraient été brisées et tout cela aurait conduit à des blessures pour les passagers à bord, certains recevant notamment des éclats de verre. "D'un seul coup, quelques secousses sont arrivées", explique un jeune de 24 ans, qui se trouvait à bord du train qui a déraillé, à Ici. Rapidement, les secousses se sont intensifiées. "J'ai vraiment été secoué, je ne tenais plus sur mon siège, j'ai dû me tenir au siège de devant. On a commencé à dérailler, les vitres ont partiellement explosé, surtout à l'avant du wagon. Il y a les cailloux de la voie qui ont volé partout dans le wagon. Il y avait des bris de verre un peu partout", détaille-t-il, avant de conclure : "C'était vraiment assez choquant, j'en tremble encore."

Un autre passager, Luis Branco, témoigne auprès de TF1info avoir entendu "un gros bruit, suivi de tremblements". Il affirme avoir vu "la première voiture du train décoller et les vitres se briser". "La première voiture s'est renversée et je n'avais plus de train devant moi. Je me suis retrouvé face aux rails", raconte-t-il. Blessé au visage, il a été pris en charge au CHU de Rouen.

Le trafic SNCF grandement perturbé après le déraillement du TER

Le déraillement du train sur la ligne Rouen-Caen n'est pas sans conséquences pour les autres trains qui voyagent sur le même réseau. De fortes perturbations du trafic SNCF étaient constatées dès vendredi soir sur la ligne reliant Rouen à Caen mais aussi celle reliant Caen au Havre, dans les deux sens de circulation. La circulation des trains est interrompue entre Rouen et Elbeuf, dans les deux sens, jusqu'à nouvel ordre. "La date de reprise reste indéterminée à ce stade", selon les informations de SNCF Connect. Des trains circuleront toutefois entre Caen et Elbeuf durant cette période.

Dernières mises à jour

08:56 - Le conducteur affirme avoir vu quelque chose sur les voies Le conducteur du train fait partie des personnes blessées. Selon les informations relayées par Le Figaro, la CGT Cheminots de Seine-Maritime assure que l'homme qui était aux commandes de ce TER "confirme" avoir vu un objet sur les voies vendredi. On sait qu'un morceau de rail est au cœur de cette enquête.

Un TER transportant 180 passagers sur la ligne Rouen-Caen a déraillé vendredi en début de soirée. Le plan ORSEC nombreuses victimes a été déclenché. Le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de blessés. On ignore encore à ce stade les causes de l'incident.