Déraillement d'un train près de Rouen : le plan ORSEC nombreuses victimes déclenché, ce que l'on sait

Un train de 180 passagers a déraillé vendredi 11 septembre vers 19h30, près de Rouen, en Seine-Maritime. Le plan ORSEC nombreuses victimes a été déclenché.

Un train de la ligne reliant Rouen à Caen, qui transportait pas moins de 200 passagers à dérailler vers 19h45 ce vendredi 11 septembre 2026. Il se trouvait près de Cléon et de Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime, à la hauteur d'un passage à niveau située juste en face de l'usine Renault, lorsqu'il est sorti de ses rails. Sur X, la préfecture a d'ores et déjà fait savoir que le centre opérationnel départemental avait été activé dès 20 heures et que le plan ORSEC nombreuses victimes avait également été déclenché. Des points sur la situation doivent être régulièrement faits, assure le préfet qui demande par ailleurs d'éviter le secteur, afin que les secours puissent être plus efficaces dans leur mission de sauvetage.

Un pompier aurait confié à Actu.fr qu'aucun mort ne serait à déplorer. Si aucun bilan n'a encore été officiellement communiqué, ce même pompier évoquait "une vingtaine de blessés" sur les 200 passagers du train qui a déraillé. Des blessés qui auraient été pris en charge directement sur place. Une "quarantaine" de véhicules de secours ainsi qu'un hélicoptère ont tout de même été mobilisés.

Trois wagons affectés, des vitres brisées et des objets qui volent

Concernant l'état des blessés, des témoins ont expliqué à Actu.fr que lors du déraillement du train, de nombreux objets se seraient mis à voler à l'intérieur des wagons, des vitres auraient été brisés et tout cela aurait conduit à des blessures pour les passagers à bord, certains recevant notamment des éclats de verre. Trois wagons du train auraient principalement été affectés par le déraillement du train. Alors que le préfet s'est rendu sur place, pour la plupart des passagers, l'heure serait désormais davantage à l'organisation du rapatriement.

#FlashInfoTraficNomadTrain



Un incident ferroviaire sest produit vers 19h30, causant de fortes perturbations entre Rouen et Caen et entre Caen et Le Havre, dans les deux sens.

Les secours sont sur place.



Un service de bus de substitution va être mis en place.

Des pic.twitter.com/obGaoqEAQF — SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) September 11, 2026

Le déraillement du train sur la ligne Rouen-Caen n'est pas sans conséquences pour les autres trains qui voyagent sur le même réseau. De fortes perturbations du trafic SNCF étaient constatées dès 21 heures ce vendredi soir, comme le pointait sur X SNCF Nomad train. Et ce, qu'il s'agissent des trains circulant sur la ligne reliant Rouen à Caen mais aussi Caen au Havre, dans les deux sens de circulation. Des bus de substitution sont mis en place alors qu'on ignore encore à ce stade la cause et les circonstances du déraillement du train près de Rouen. En parallèle, la route département 7 a été fermée à la circulation, toujours avec pour objectif de permettre aux secours d'agir plus facilement.