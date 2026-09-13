A13 : un véhicule prend feu, une femme enceinte et un jeune enfant meurent... Ce que l'on sait

L'incendie d'un véhicule sur l'autoroute A13 a provoqué la mort de deux personnes, samedi 12 septembre. Une femme enceinte et un enfant de deux ans ont péri.

Une tragédie sur l'autoroute A13. Un véhicule s'est embrasé peu avant 18 heures, samedi 12 septembre, dans un tunnel à hauteur de la commune de Mantes-la-Ville, dans le département des Yvelines. Trois personnes se trouvaient à bord de cette voiture qui circulait dans le sens province-Paris. Deux passagers ont perdu la vie. Il s'agit d'une femme enceinte de neuf mois et un enfant âgé de deux ans, indique Le Parisien. Selon nos confrères, les deux victimes ont un lien de parenté. La femme serait la mère du jeune enfant. La troisième personne, gravement brûlée, est parvenue à quitter l'habitacle.

Le conducteur du véhicule, "un homme, qui se trouvait lui aussi dans la voiture quand elle a pris feu, a été transporté à l'hôpital dans un état grave", précise TF1info d'après des informations des pompiers. Son pronostic vital est engagé. La mère de famille et le jeune enfant étaient assis ensemble à l'arrière du véhicule. Ils n'ont pas pu être secourus par les secours et sont morts sur place. Un témoin du drame, sous le choc, a été emmené à l'hôpital.

Qu'est-ce qui a provoqué l'incendie de cette voiture ?

Les interrogations restent nombreuses au lendemain de cette tragédie survenue l'A13. L'origine de cet incendie pose question puisque la voiture n'a visiblement subi aucun contact avant de prendre feu. "Il n'y a eu a priori aucun choc, ni contre du matériel, ni contre un autre véhicule. La voiture a semble-t-il pris feu comme ça, sans raison apparente", expliquent les pompiers selon TF1info. Le parquet de Versailles a ouvert une enquête en "recherche des causes de la mort". Les autopsies des corps vont avoir lieu dans les prochains jours.

L'incendie de ce véhicule sur l'A13 a entraîné l'intervention sur place de 74 pompiers et de 31 engins. Le feu a été maîtrisé mais la circulation sur l'autoroute a été rendue difficile dans les deux sens. Elle a été coupée puis rétablie samedi soir.