Une chute de pierres provoque la mort d'un alpiniste dans le Mont-Blanc : ce que l'on sait

Un alpiniste a été tué par une chute de pierres, jeudi 10 septembre, en Haute-Savoie dans le massif du Mont-Blanc. Un ami de la victime est sorti indemne.

Une chute de pierres est à l'origine d'un nouveau drame dans le massif du Mont-Blanc. Un alpiniste a été tué dans l'après-midi du jeudi 10 septembre en Haute-Savoie, sur les hauteurs de la commune de Saint-Gervais. L'homme, âgé d'une quarantaine d'années et originaire de République tchèque, a été emporté par la chute de pierres, précise Le Dauphiné Libéré. Il n'a pas survécu. Au moment du drame, la victime se trouvait dans le couloir du Goûter, une voie classique d'accès au Mont-Blanc mais vue comme dangereuse.

La victime se trouvait dans la trajectoire de la chute de pierres. L'alpiniste a été poussé sur plusieurs dizaines de mètres par cet éboulement. Mais il n'était pas seul. Un ami se trouvait avec lui. Ce proche de la victime, qui n'a pas été emporté par la chute de pierres, a donné l'alerte aux secours. Il se trouvait dans un état de choc après le drame et a fait l'objet d'une prise en charge.

Deux morts après une chute de pierres en juillet dernier

Malgré leur intervention, les secours n'ont pas réussi à sauver le quadragénaire. TF1Info rapporte que cette voie du goûter porte aussi le surnom de "couloir de la mort". Un drame similaire s'est produit il y a plusieurs semaines dans cette zone. Une chute de pierres a provoqué la mort de deux alpinistes à la mi-juillet. Au moins une victime était aussi originaire de République tchèque. Plusieurs refuges d'étape ont été fermés cet été à cause des fortes chaleurs et de la sécheresse pouvant faire grimper le risque d'avoir des chutes de pierres.