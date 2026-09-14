Carcassonne : une nouvelle vidéo polémique d'un policier, l'IGPN saisie pour "violence volontaire"

La vidéo d'un policier jetant violemment un homme au sol à Carcassonne a fait surface ce week-end, seulement quelques jours après la polémique sur les propos racistes d'un autre agent. Le parquet a saisi l'IGPN.

La police de Carcassonne au cœur d'une nouvelle polémique. Moins d'une semaine après la diffusion d'un enregistrement dans lequel un policier tient des propos racistes, sexistes, homophobes et complotistes, une nouvelle vidéo a refait surface ce week-end. Dans l'extrait, relayé le 12 septembre par le député LFI de Seine-Saint-Denis, Thomas Portes, un policier est filmé en train de projeter violemment un homme au sol. La victime est présentée comme un jeune sans-domicile fixe.

La vidéo montre des faits remontant au 21 juin a indiqué le parquet de Carcassonne dans un communiqué. Les policiers intervenaient alors pour interpeller "un tiers pour nuisances sonores réitérées" en marge de la fête de la musique. Le parquet précise toutefois que "l'homme projeté au sol ne faisait pour sa part l'objet d'aucune interpellation".

Après les propos racistes, les violences policières. À Carcassonne la police est hors de contrôle ! pic.twitter.com/dT7k4JFhPy — Thomas Portes (@Portes_Thomas) September 12, 2026

"Le fonctionnaire de la police nationale en cause exerce à la brigade de nuit du commissariat de police de Carcassonne. Par conséquent et dès qu'il a eu connaissance de cette vidéo, le parquet de Carcassonne a saisi le dimanche 13 septembre 2026, l'antenne de Marseille de l'IGPN d'une enquête judiciaire du chef de violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique", a fait savoir l'instance dans son communiqué. Selon lui, la victime projetée au sol par la policier n'a pas déposé plainte après les faits.

Le SDF jeté au sol par le policier est décédé quelques jours après l'altercation filmée, le 3 juillet, sur son campement. Sa mort ne semble cependant pas en lien avec les faits filmés le 21 juin d'après les conclusions de l'autopsie réalisée le 9 juillet. Ces dernières "excluaient toute lésion traumatique suspecte en faveur de l'intervention d'un tiers et privilégient la cause toxique au regard de ses antécédents connus de polytoxicomanie", indique le parquet. Et la même source d'ajouter : "Il n'existe donc aucun lien de causalité entre les faits filmés et le décès".