Agression sexuelle dans une école à Paris : un homme envoyé en prison, son profil interroge

Animateur périscolaire à Paris, Michael M., 38 ans, a été reconnu coupable d'agressions sexuelles sur plusieurs mineures ce mardi 15 septembre. Il a été condamné à cinq ans de prison, dont un ferme.

Dans le médiatique scandale dit des violences sexuelles dans le périscolaire à Paris, la justice a prononcé sa première peine de prison ferme. Ce mardi 15 septembre, Michael M., 38 ans, a ainsi été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Paris d'agressions sexuelles sur neuf enfants ayant entre 5 et 10 ans alors qu'il était animateur périscolaire à l'école Vigée-Lebrun, dans le 15e arrondissement de la capitale. Les faits ont eu lieu entre septembre 2022 et janvier 2024, rapporte Le Monde.

Le tribunal a demandé l'aménagement de la partie ferme sous bracelet électronique. Il a également ordonné 10 ans de suivi socio-judiciaire, avec exécution provisoire, ainsi qu'une interdiction définitive d'exercer un métier en contact avec les enfants ou dans la fonction publique. Devenu animateur sur le tard, à 30 ans, Michael M. avait reconnu de manière étonnante les faits lors de l'audience le 31 août dernier. "Si les enfants le disent, c'est que ça a dû arriver", avait ainsi déclaré cet homme chétif aux longs cheveux bruns.

"J'ai conscience d'avoir abusé de mon autorité"

Le scandale avait éclaté lorsqu'une mère de famille l'avait giflé en janvier 2024 après qu'il a reconnu avoir touché "le bas du dos" de sa fille. La fillette avait confié à sa mère qu'il lui avait "touché les fesses". Par la suite, les enquêteurs avaient recueilli deux autres témoignages à charge. Deux enfants expliquaient que l'animateur leur avait "pris la main pour les mettre dans la poche de son pantalon" et "toucher une boule". "Cela fait référence à votre testicule. Est-ce possible ?" l'avait questionné le président du tribunal. "Ça ne me dit rien du tout", avait répondu après un long silence Michael M., avant d'ajouter toutefois : "Si elles l'ont dit, c'est que ça a dû arriver."

Depuis, les médecins avaient constaté des séquelles sur les fillettes, victimes de cauchemars, d'insomnies et empreintes d'une certaine tristesse. Alors que plusieurs collègues de l'animateur s'étaient rendu compte d'un souci, une avait alerté sa direction, sans succès. Victime d'une campagne numérique dans la foulée de la gifle, Michael M. avait confié fin août : "J'ai l'impression que je ne me rendais pas compte de la gravité des choses, c'est au moment où j'ai été agressé par la maman que je me suis rendu compte." Il reconnaissait même avoir "conscience d'avoir abusé de [s]on autorité". "La règle fondamentale quand on devient animateur — assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants — je ne l'ai pas respectée", ajoutait-il, comme le relaie Le Parisien.

Une thérapie et une application prisée des pédophiles

Questionné sur sa vocation pour l'animation née après ses 30 ans, qui interroge, Michael M. avait expliqué s'être rendu compte qu'il avait un "bon contact avec les enfants" après avoir accompagné en sortie scolaire sa propre fille, âgée à présent de 13 ans. Alors qu'il a débuté de lui-même une thérapie depuis les révélations des enfants, il avait confié lors de l'audience regretter le non-renvoi de l'affaire qui aurait pu lui permettre de "trouver des réponses". Il avait alors évoqué sa relation avec sa propre mère, expliquant avoir lui-même déposé plainte contre elle en 2019 après qu'elle a touché les fesses de sa fille. Michael M. avait aussi confié penser avoir peut-être subi des choses alors qu'il était lui-même en CP.

À cette affaire s'ajoute le fait qu'il ait téléchargé une application pour le moins prisée des pédophiles. Et ce, tandis que l'enquête le visant était menée. "Je voulais faire tomber [des pédophiles], j'en ai signalé au modérateur", avait-il affirmé à l'audience, sans apporter la moindre preuve de ses dires.