Jean-Marie et Milena Grenier assassinés au Portugal : qui est le suspect, employé par le couple pour l'aider ?

Un homme de 45 ans, embauché comme gardien, a été écroué au Portugal. Il est suspecté du meurtre de ses employeurs français, Jean-Marie et Milena Grenier.

C'est un fait divers terrible qui émeut la communauté française au Portugal. La découverte des corps de Jean-Marie Grenier, 79 ans, et de sa compagne Milena, 62 ans, le 11 septembre 2026 à Odiáxere, près de Lagos, a rapidement orienté les enquêtes de la police judiciaire portugaise vers l'entourage immédiat des victimes. Dès le lendemain du meurtre, les forces de l'ordre ont interpellé Natalino C., un homme de 45 ans qui résidait sur la propriété et travaillait pour le couple depuis sept ans. Engagé à l'origine pour assurer leur protection, l'employé est aujourd'hui au cœur de la procédure pénale pour double homicide.

Selon les informations du journal portugais Sapo, Natalino C. s'était installé sur le domaine de Lagos après une tentative de cambriolage subie par le couple en 2019. Lors de cet événement, des individus armés s'étaient introduits dans la résidence. Jean-Marie Grenier avait même été effleuré par un projectile et sa compagne avait subi une fracture du genou.

À la suite de cette intrusion décrite comme traumatisante, le septuagénaire, ancien ostéopathe et ex-pilote de rallye originaire du Lot, avait décidé de renforcer la sécurité des lieux. Il avait embauché Natalino C. comme gardien et agent d'entretien du parc et des bâtiments. L'homme était logé sur place, dans une dépendance aménagée dans le jardin du domaine.

Selon les éléments transmis par les autorités portugaises, Natalino C., de nationalité brésilienne, ne présentait pas d'antécédents judiciaires répertoriés au moment de son interpellation. Cependant, des témoignages recueillis auprès des proches des victimes font état de tensions récurrentes et de comportements jugés intrusifs.

La belle-fille de Jean-Marie Grenier a indiqué aux enquêteurs que ses proches avaient suggéré au couple de mettre fin au contrat de travail de leur employé, rapporte Le Figaro. Ils redoutaient une consommation récurrente de stupéfiants de cet employé et qualifiait sa présence de "menaçante", sans que des démarches formelles de licenciement n'aient été engagées.

Les constatations médicales et scientifiques menées par la Polícia Judiciária de Portimão établissent que les deux victimes ont été frappées au moyen d'un objet contondant. L'agression s'est produite alors que Milena Grenier était au téléphone avec sa sœur, ce qui a permis de dater précisément le début de l'attaque.

Après le double homicide, les dépouilles ont été déplacées jusqu'à une citerne d'eau située sur le terrain. Les autorités font état de l'utilisation de produits chimiques déversés dans la cuve afin d'accélérer la décomposition des corps et d'entraver les recherches.

Natalino C. aurait contacté par téléphone une connaissance résidant au Portugal pour lui demander de l'aide afin d'organiser sa fuite du territoire, comme l'indique Sapo. Face aux déclarations de l'employé, cet interlocuteur a immédiatement prévenu la Garde républicaine nationale (GNR).

Les forces de l'ordre ont appréhendé Natalino C. le 12 septembre à proximité immédiate de la propriété. Lors de la fouille corporelle et des perquisitions, les enquêteurs ont saisi une somme de 5 000 euros en numéraire ainsi que plusieurs bijoux identifiés comme appartenant aux victimes. Le suspect a été placé en détention provisoire à l'issue de sa présentation devant le tribunal d'instruction criminelle de Portimão.