Procès de Rémy Daillet : dans son projet de coup d'État "Azur", il ciblait aussi quelques personnalités

Rémy Daillet et quatorze prévenus sont jugés à Paris depuis le 15 septembre. Au-delà de l'enlèvement de la petite Mia en 2021, la justice s'intéresse surtout au projet de coup d'Etat "Azur'.

Le procès de Rémy Daillet s'est ouvert mardi 15 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris et doit durer jusqu'au 9 octobre. L'ancien youtubeur complotiste comparaît avec quatorze autres personnes. Neuf sont jugées pour des faits de nature terroriste. Les autres le sont pour leur implication présumée dans l'enlèvement de Mia, 8 ans, en avril 2021.

Rémy Daillet, lui, est notamment poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et pour son rôle présumé de tête pensante du rapt de la jeune fille. Dès le premier jour du procès, trois anciennes vidéos dans lesquelles il appelait à "renverser le pouvoir en place" ont été diffusées à l'audience.

Avant de devenir une figure complotiste, Rémy Daillet a connu un bref parcours politique. En 2008, il a pris la tête du MoDem en Haute-Garonne avant d'en être exclu en 2010 par le chef du parti, François Bayrou. Installé par la suite en Malaisie, il s'est fait connaître sur internet pour ses positions antivaccins, anti-5G et ses théories complotistes.

Rémy Daillet, de cadre du MoDem à partisan d'un "renversement" du pouvoir

C'est en 2020 que son discours s'est radicalisé. Le 17 octobre, en pleine crise sanitaire, il a publié une vidéo annonçant le "renversement du gouvernement français". Il y affirmait avoir le soutien de militaires et évoquait un changement qui pourrait s'opérer de manière pacifique mais aussi de manière "sanglante" s'il n'avait pas le choix. Véritable personnage mégalomaniaque, son plan arriverait, selon ses dires, à son terme de par son expérience et ses facultés personnelles, mettant en avant sa proximité avec Donald Trump et Vladimir Poutine selon lui adeptes de ses propositions.

Dans un message audio retrouvé par les enquêteurs, il parle aussi d'un "réseau de résistance physique" susceptible de renverser le pouvoir par les armes. Devant la justice, Rémy Daillet a défendu au contraire un projet, dit-il, "totalement pacifique" en prévoyant même l'après renversement dans un programme de 81 mesures. Il y propose notamment l'arrêt des campagnes de vaccination, la remise en cause de certains engagements européens, la suspension des impôts et l'instauration d'un monarque doté de pouvoirs très importants.

Afin de parvenir à ses fins, il s'est doté d'un entourage solide autour d'idées antiétatiques, racistes et antisémites et traversées par l'idéologie QAnon. Les discours se sont progressivement accompagnés de projets d'actions concrets.

De l'enlèvement de Mia au projet "Azur", le plan du coup d'État

Le premier passage à l'acte majeur est baptisé "opération Lima". Le 13 avril 2021, plusieurs hommes se sont rendus chez la grand-mère de Mia, dans les Vosges, en se faisant passer pour des professionnels des services sociaux. La jeune fille leur a été remise puis conduite auprès de sa mère, qui en avait perdu la garde. Toutes les deux furent retrouvées cinq jours plus tard en Suisse.

Pour les juges d'instruction, cet enlèvement, ainsi que le sabotage de deux antennes réseaux 5G d'Aix-en-Provence et de Lyon, avaient aussi un second but : sélectionner et "aguerrir" certains membres avant une opération bien plus ambitieuse : le "projet Azur".

Selon l'accusation, "Azur" devait jouer le rôle d'un coup d'État. L'organisation comportait une branche civile, chargée notamment de la propagande et du recrutement, et une branche militaire confiée successivement à d'anciens militaires. Sur l'ordinateur d'un ancien major de l'armée de l'air, les enquêteurs ont retrouvé une liste d'environ 200 volontaires destinés à un "groupe d'assaut, de couverture, protection et d'évacuation". Une cinquantaine faisaient état d'une expérience militaire et une soixantaine d'une expertise liée aux armes.

Des scénarios pour rentrer dans Paris ont aussi été découverts, avec des plans de l'Élysée, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les médias faisaient aussi partie des objectifs envisagées car des plans de l'AFP, de France Télévisions et de Radio France ont été saisis. Des stocks de vaccins, des loges maçonniques et plusieurs personnalités dont Jacques Attali et Édouard Philippe étaient aussi évoquées.

La question des armes occupe une place importante dans le dossier. Le groupe aurait notamment envisagé de récupérer un stock de fusil Famas. Des grenades et des documents sur la fabrication d'explosifs ont également été retrouvés chez différents membres du réseau.

Aucun assaut n'a cependant été lancé et cela reste l'enjeu du procès. Déterminer si "Azur" relevait plus du fantasme égocentrique et insurrectionnel tant rêvé par Rémy Daillet ou bien si les recrutements, repérages et premières actions constituaient déjà la préparation d'une entreprise terroriste.

Toute cette enquête aura permis de remonter jusqu'à Rémy Daillet alors installé en Malaisie. Visé par un mandat d'arrêt international après l'affaire Mia, il a été arrêté sur l'île de Langkawi fin mai 2021 puis expulsé vers la France. Il a d'abord été mis en examen dans le dossier Mia, puis pour association de malfaiteurs terroriste en octobre 2021.

Cinq ans plus tard, le tribunal doit maintenant déterminer jusqu'où Rémy Daillet et son réseau étaient prêts à aller. Pour l'avocat du principal prévenu, Me Dylan Slama son client reste quelqu'un qui "réfléchit beaucoup, qui pense, qui n'entre pas dans le moule, qui en est sorti et qui essaie d'avoir une réflexion politique". L'ensemble des quinze prévenus restent présumés innocents jusqu'à une éventuelle condamnation définitive.