Mort d'Émile Soleil : un "violent traumatisme facial" causé par un animal ? Une nouvelle piste évoquée

Dans l'ouvrage "Émile Soleil, le silence et le bruit", publié en août dernier, la journaliste Peggy Poletto propose une nouvelle hypothèse concernant la mort d'Émile Soleil.

Et si Émile Soleil avait finalement été victime d'un... animal ? Trois ans après la disparition du petit garçon de 2 ans et demi, la journaliste spécialisée dans les faits divers, qui exerce au quotidien Nice-Matin, Peggy Poletto, a publié fin août un ouvrage sur l'affaire, intitulé Émile Soleil, le silence et le bruit. Alors que l'enquête est toujours en cours, la journaliste met en avant une nouvelle hypothèse selon laquelle l'enfant aurait pu être mortellement blessé par un animal le 8 juillet 2023, jour de sa disparition.

La piste n'est pas confirmée ni infirmée par les enquêteurs. L'hypothèse s'appuie toutefois sur différents éléments du dossier. Alors que deux témoins ont affirmé avoir vu le garçonnet, qui séjournait chez ses grands-parents au Haut-Vernet, en train de marcher seul à proximité du domicile, la journaliste met en avant un élément peu repris dans les médias : la détention par le grand-père d'Émile de deux chevaux. "Les Vedovini possèdent un enclos autour duquel ils s'affairaient le jour de la disparition, ainsi qu'une remorque à cheval qui a été saisie à La Bouilladisse et inspectée lors de la garde à vue des grands-parents, avant qu'elle leur soit rendue", quelques jours plus tard, relève Peggy Poletto, relayée par CNews.

Émile Soleil, victime d'un "choc violent d'une nature encore non déterminée"

Au moment de la disparition d'Émile, Philippe Vedovini, le grand-père maternel du garçon, était en train de charger la voiture avec des piquets et du fil électrique qui devaient servir à clôturer un pré pour les fameux chevaux, rapporte la journaliste. À la lumière de ces circonstances, est-il possible qu'Émile Soleil ait voulu rejoindre de lui-même les chevaux ? Puis qu'il ait pu être victime, sur place, d'un coup de sabot mortel ?

Alors que la découverte du crâne de l'enfant a permis aux enquêteurs de découvrir qu'Émile a été victime d'un "violent traumatisme facial", la piste d'un coup de sabot mortel semble plausible et une alternative à la piste d'une chute accidentelle ou à celle d'une collision avec un véhicule, déjà écartées par les enquêteurs au regard de la lésion identifiée sur le crâne. Peggy Poletto avance l'hypothèse. Mais pour l'heure, cette fameuse lésion indique seulement un "choc violent d'une nature encore non déterminée", rappelle RTL Info.

Tout ceci n'est donc que spéculation, insiste la journaliste. La présence d'Émile vers les chevaux n'a pas été établie à ce stade et aucun élément médico-légal ne permet de certifier que la lésion serait liée à un sabot de cheval. Cette piste reste cependant compatible avec le fait que le corps du petit garçon a été déplacé. En effet, la personne qui aurait trouvé Émile mort aurait tout à fait pu, dans la panique, trouver judicieux de dissimuler le corps de l'enfant. Un point que l'enquête a pu établir. Il a été déterminé que le corps d'Émile, longtemps recherché, avait été déplacé après la mort du petit. L'intervention d'une personne, au moins, est donc envisagée sans que cette personne ne soit forcément soupçonnée du meurtre du garçonnet.