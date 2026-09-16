"C'est ce qu'elle mérite" : à son procès, Rachida Dati défendue par un avocat virulent avec les juges

Rachida Dati comparaît depuis ce mercredi après-midi aux côtés de l'ex-patron de Renault Carlos Ghosn dans une affaire de corruption ayant bénéficié au constructeur automobile.

Rachida Dati devant la justice. Ce mercredi 16 septembre a débuté le procès pour corruption de l'ex-garde des Sceaux et de l'ancien PDG de Renault, Carlos Ghosn. Les faits remontent à l'époque où celle qui fut ministre de la Justice était députée du Parlement européen et exerçait en tant qu'avocate en parallèle. Rachida Dati doit s'y expliquer sur les quelque 900 000 euros d'honoraires que Renault-Nissan lui a versés entre 2010 et 2012, alors qu'elle était donc eurodéputée et, surtout, sans qu'aucun travail réel n'ait été fourni par l'intéressée. Rachida Dati est soupçonnée d'avoir, en contrepartie de cette belle rémunération mené diverses "actions de lobbying auprès du Parlement européen" en faveur de Renault-Nissan. Elle est donc également accusée de trafic d'influence.

Rachida Dati a toujours nié en bloc et ses avocats affirment que "la défense démontrera que Rachida Dati a travaillé exclusivement comme avocate pour RNBV", comprendre la société néerlandaise qui sert à piloter l'alliance Renault-Nissan. Ils estiment les "accusations infondées" et dénoncent la "construction intellectuelle artificielle de l'accusation". Rachida Dati est représentée par les avocats Olivier Pardo, Olivier Baratelli et Antoine Beauquier.

Rachida Dati devra "assumer seule tout ce que l'on reproche à Monsieur Ghosn"

Ce mercredi, les avocats de Rachida Dati sont rapidement montés au créneau pour défendre leur cliente. Réagissant à la nullité de la citation de Carlos Ghosn, Me Olivier Pardo a déploré le "beau cadeau" fait à l'ancien patron de Renault au détriment de la défense de Madame Dati. "Vous avez méprisé les droits de la défense de Madame Dati parce que vous disiez que l'absence de Monsieur Ghosn était dommageable pour Madame Dati. Si c'est dommageable pour Madame Dati, la moindre des choses eût été de vous assurer, avant le 6 juillet, que Monsieur Ghosn avait reçu la citation en mains propres", a-t-il pointé, comme le relaie Le Dauphiné libéré. Il estime que sa cliente devra ainsi "assumer seule tout ce que l'on reproche à Monsieur Ghosn".

Accusant donc le ministère public d'être "responsable de l'absence de Monsieur Ghosn", Me Prado s'est toutefois refusé à demander un renvoi "sur instruction de Madame Dati". Il a toutefois pointé que sa cliente "aura subi jusqu'au bout une procédure qui n'est dirigée qu'avec hargne contre elle". Dans la suite de son confrère, Me Olivier Baratelli n'a pas caché sa colère face au ministère public. "Vous contraignez le tribunal à prendre une mauvaise décision !" a-t-il lancé, tout en assurant que Rachida Dati souhaitait être jugée afin "d'être relaxée" et pour pouvoir "sortir par la grande porte de ce tribunal". Et de commenter, après avoir montré de manière très théâtrale la porte de la salle d'audience : "C'est ce qu'elle mérite !"

"Nous n'avons pas de leçons à recevoir d'une défense"

Face aux accusations des avocats de Rachida Dati, le parquet a tenu à défendre sa position. "Nous n'avons pas de leçons à recevoir d'une défense capable de soutenir que Madame Dati serait moins bien traitée que les autres", ont estimé les procureurs. Et de tacler : "Souffrez que lorsque certains recours sont manifestement irrecevables, parfois n'existent même pas, l'on puisse considérer que ces recours soient abusifs."

Des propos qui n'ont guère plu à Me Olivier Pardo qui s'est alors permis de donner "une autre leçon" au parquet : "Ne vous appuyez pas trop sur la défense de Renault pour bâtir vos réquisitions", a-t-il lancé. Rachida Dati encourt jusqu'à 10 ans de prison pour corruption passive, 450 000 euros d'amende pour recel et cinq ans d'inéligibilité dans cette affaire.