Disparition de Noah, 3 ans : un corps retrouvé dans un lac, un fait inexpliqué intrigue les enquêteurs

Le petit Noah Woods, 3 ans, est porté disparu depuis le mardi 15 septembre en Angleterre. Un corps a été retrouvé dans un étang, non loin du dernier endroit où il a été vu.

La police du comté du Suffolk, dans l'est de l'Angleterre, a annoncé qu'un corps d'enfant avait été retrouvé dans un étang. Il a été repêché à Decoy Pond, un lac de pêche à Brantham, par une équipe de plongeurs. Cet endroit se situe près de l'aire de jeux (à 320 mètres) où a été vu pour la dernière fois le petit Noah. Il a été aperçu sur des images des caméras de surveillance du parc. L'une des dernières personnes à avoir vu Noah avant sa disparition, travaillant en face de l'aire de jeux, l'a décrit comme "heureux" et "en pleine forme", rapporte la BBC.

Mardi 15 septembre, peu avant 16 heures, le petit garçon avait disparu alors qu'il était sur l'aire de jeux avec un proche. Il était parti vers la petite allée piétonne qui borde le parc, puis aurait tourné vers un lotissement, échappant à la vigilance de son accompagnateur. Sa famille avait alors prévenu la police qui a déclenché un important dispositif pour le retrouver. Après le signalement, environ 1300 citoyens ont aussi participé aux recherches. L'enfant présentait des symptômes d'autisme, ne parlait pas encore et avait une déficience auditive partielle. Il ne pouvait donc pas répondre à son nom.

Le corps de Noah retrouvé ? Une identification attendue

Il y a de fortes chances que le corps de Noah soit celui retrouvé dans l'étang, mais il faut attendre confirmation. "L'identification formelle n'a pas encore eu lieu, mais la famille de Noah Woods a été informée de cette découverte. La découverte du corps est pour l'instant considérée comme non suspecte, mais inexpliquée", ont expliqué les forces de l'ordre ce mercredi 16 septembre dans un communiqué. A ce stade, il n'y a donc pas d'indice indiquant une piste criminelle, mais il n'est pas encore possible d'affirmer que c'est accidentel. Une autopsie sera nécessaire.