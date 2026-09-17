Mohamed Bakkali, le "logisticien" des attentats du 13-Novembre bientôt libre ? Pourquoi c'est possible

Pourtant condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour son implication en tant que logisticien des attentats du 13-Novembre, Mohamed Bakkali pourrait finalement être libéré bien plus tôt que prévu.

Près de 11 ans après les attentats du 13-Novembre qui avaient fait 132 morts à Paris et Saint-Denis, Mohamed Bakkali pourrait obtenir une libération conditionnelle dans les jours qui viennent. Le Belgo-marocain aujourd'hui âgé de 39 ans avait pourtant été qualifié de "pièce maîtresse" de la cellule terroriste franco-belge ou encore de "surintendant de la terreur". Mais à peine cinq ans après sa condamnation, Mohamed Bakkali pourrait bénéficier de la loi belge qui se trouve être bien plus souple en matière d'exécution des peines de que la loi française, relaie le site belge Sudinfo.

Pour les victimes et leurs proches, c'est l'incompréhension. Mohamed Bakkali avait en effet été condamné en 2022 à trente ans de réclusion par la justice française pour les attentats du Stade de France, des terrasses et du Bataclan, mais aussi à 25 ans de réclusion en 2020 pour sa participation l'attentat déjoué du Thalys en août 2015. Au titre de la confusion des peines, 30 ans de réclusion avait finalement été actés pour l'ensemble de ces peines en France. En raison de la période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, Mohamed Bakkali, qui a été placé derrière les barreaux en novembre 2015, n'aurait ainsi pas dû pouvoir mettre un pied dehors avant au minimum 2035, soit vingt ans après le drame.

Mohamed Bakkali en droit de faire une demande de libération conditionnelle en Belgique

Or, en Belgique, où le Belgo-marocain Mohamed Bakkali, originaire de Verviers, purge actuellement sa peine, la loi est différente de celle appliquée en France. Ainsi, la peine de sûreté française n'y est pas applicable. La justice belge estime donc que Mohamed Bakkali est tout à fait dans son droit de faire une demande de libération conditionnelle. Il y a quelques mois de cela, le Belgo-marocain avait déjà obtenu du tribunal de l'application des peines de Bruxelles six jours de "congés pénitentiaires", rapporte encore Sudinfo. Une première étape en vue de son placement sous bracelet électronique qui pourrait conduire à sa libération conditionnelle.

Face à l'émoi que l'annonce a suscité, une réunion d'information a été organisée par des représentants de la justice belge mercredi 16 septembre au consulat de la Belgique à Paris afin de répondre aux questions et inquiétudes des victimes françaises des attentats. L'audience qui déterminera l'avenir de Mohamed Bakkali doit avoir lieu le mardi 29 septembre 2026.