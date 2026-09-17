Policier des Yvelines suspecté de terrorisme : ce que l'on sait de cette affaire d'une gravité exceptionnelle

Interpellé fin août, un gardien de la paix des Yvelines, âgé de 35 ans, a été mis en examen pour "préparation d'un acte terrorisme". L'affaire est d'une gravité exceptionnelle.

Tremblement de terre dans la police nationale. Un policier des Yvelines âgé de 35 ans est soupçonné d'avoir voulu préparer des attaques violentes sur le territoire français, révèlent ce jeudi 17 septembre 2026 TF1 et LCI. Si l'affaire, jugée d'une gravité exceptionnelle, éclate aujourd'hui au grand jour, l'interpellation de ce gardien de la paix proche de la mouvance d'ultradroite remonte en réalité à fin août. Le dimanche 23 août 2026, apprend-on, le trentenaire a été interpellé à la sortie de son travail par les enquêteurs de la sous-direction antiterroristes (Sdat). S'en était alors suivie une garde à vue de 96 heures, rendue possible pour ce type d'incrimination.

Selon les informations de nos confrères, les enquêteurs se seraient particulièrement intéressés aux publications du policier sur les réseaux sociaux ainsi qu'à ses liens avec la mouvance d'extrême droite. Ils soupçonnent le gardien de la paix d'avoir eu pour projet de mener des attaques violentes visant directement les intérêts de l'État et, pourquoi pas, les forces de l'ordre. L'homme est en effet suspecté d'avoir peut-être voulu s'en prendre à ses propres collègues.

Des pièces d'armes en 3D retrouvées chez lui ?

Au moment de son interpellation, le véhicule ainsi que le domicile du policier des Yvelines ont fait l'objet d'une perquisition. Perquisition lors de laquelle les enquêteurs auraient retrouvé des pièces d'armes. Ils soupçonnent donc le suspect d'avoir fabriqué des armes imprimées en 3D, relaient LCI et TF1. Une information que confirme en partie le Parquet nationale antiterroriste (Pnat) à nos confrères.

Le Pnat reconnaît ainsi qu'une information judiciaire a été ouverte dès le 27 août des chefs de "préparation individuelle à la commission d’un acte de terrorisme", "fabrication et détention d’armes de catégorie A ou B en relation avec une entreprise terroriste" et "provocation à un acte de terrorisme au moyen d’un service de communication en ligne". Pour l'heure, le trentenaire est la seule personne mise en cause dans cette affaire. À l'issue de sa garde à vue, il a été placé en détention provisoire.