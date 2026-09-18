Oise : une fusillade près d'une école fait deux blessés à la sortie des classes, ce que l'on sait du suspect

Une fusillade a éclaté jeudi après-midi près d'une école de Montataire, dans l'Oise, et fait deux blessés, mais aucun enfant n'a été touché. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue.

Des coups de feu et une scène de panique près d'une école. Une fusillade a retenti jeudi 17 septembre vers 16h30, à la sortie des classes, à proximité de l'école Maurice-Bambier située à Montataire, près de Creil dans l'Oise. Les tirs ont entraîné un mouvement de foule devant l'établissement scolaire dans lequel les enseignants et les parents d'élèves se sont réfugiés pour mettre les enfants à l'abris. Le collège Anatole-France, voisin de l'école, a également été confiné jusqu'à ce que les forces de police donnent l'autorisation de lever la mesure.

Aucune victime n'est à déplorer du côté des élèves, de leurs proches et du personnel de l'école. Le parquet a indiqué dans un communiqué qu'aucun lien n'a été établi entre la fusillade et l'établissement scolaire, lequel ne semblait pas être la cible des tirs, mais que "des projectiles ont probablement ricoché sur le toit ou un poteau de la clôture métallique entourant l'école".

La fusillade a tout de même blessé deux personnes, deux hommes majeurs, qui ne fréquentaient pas l'école et se trouvaient dans un parc à proximité selon les précisions du parquet. Les victimes ont été hospitalisées pour recevoir des soins, mais leur pronostic vital n'est pas engagé.

La piste d'un règlement de comptes évoquée

Peu après la fusillade, un homme âgé de 18 ans et connu de la justice pour une affaire liée aux stupéfiants a été interpellé. Il est suspecté d'être l'auteur des coups de feu et a été placé en garde à vue dans la soirée de jeudi. Le parquet de Senlis a ouvert "une enquête de flagrance pour tentative de meurtre" et a confié les investigations au service local de police judiciaire du commissariat de Creil. Le parquet n'a pas précisé les pistes concernant les motivations du tireur, mais l'hypothèse d'un règlement de compte est avancée par le maire de Montataire, Jean-Pierre Bosino.

La ville de Montataire a annoncé prendre des mesures ce vendredi 18 septembre pour aider les habitants à surmonter ces événements traumatiques. "Deux cellules psychologiques seront mises en place : une par l'Éducation nationale à destination des enfants et des enseignants et une par la ville à destination des parents et des agents", indique la municipalité sur ses réseaux sociaux. L'école Maurice-Bambier accueille normalement les élèves ce vendredi.

Le maire communiste de Montataire a réagi après la fusillade auprès du Parisien en dénonçant un "acte inqualifiable" : "Pour régler on ne sait quels comptes, ils tirent des coups de feu près d'une école. [...] C'est vraiment n'importe quoi, c'est dramatique, ceux qui font cela n'ont vraiment rien dans la tête. C'est insupportable de vivre dans une société où l'on règle ses comptes avec des armes à feu".