Saint-Maur-des-Fossés : un enfant de sept ans tue sa tante avec un couteau, ce qu'il s'est passé

Un enfant de sept ans est suspecté d'avoir poignardé sa tante après une dispute familiale dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. La victime a succombé à sa blessure.

Une dispute entre sœurs qui se termine à coup de couteau et un suspect âgé de seulement 7 ans. Le petit garçon est soupçonné d'avoir poignardé sa tante, âgée de 50 ans, dans nuit du jeudi 17 au vendredi 18 septembre 2026 à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne.

Les faits se sont déroulés dans un appartement situé au premier étage d'un immeuble près de la rue Alsace-Lorraine et dans lequel vit l'enfant et sa maman, la sœur de la victime, selon les informations du Parisien. La mère de l'enfant, âgée de 34 ans, hébergeait sa sœur pour la nuit et les deux femmes se seraient disputées avec un problème de lissage de cheveux. Le ton serait monté et c'est là que, pour défendre sa maman, l'enfant aurait pris un couteau et poignardé sa tante. "Il aurait porté un coup au niveau de la gorge", raconte une source proche de l'affaire au Parisien.

La victime aurait immédiatement quitté le logement pour descendre dans la rue où elle a appelé à l'aide aux alentours de 4h30 du matin. Plusieurs personnes sont intervenues pour venir en aide à la victime, notamment une infirmière et un voisin ainsi que deux chauffeurs VTC selon les informations de BFMTV. Une des personnes était en train de faire un point de compression sur la gorge de la victime pour contenir l'hémorragie lorsque les secours sont arrivés. Malgré l'intervention rapide des pompiers et du SAMU, la victime a succombé à sa blessure et son décès a été déclaré à 5h17.

Une présomption de non discernement au profit de l'enfant

Les forces de l'ordre sont également intervenues et ont d'abord contrôlé un homme armé d'une batte de base-ball qui s'est avéré être un riverain sorti de chez lui armé après avoir entendu les cris de la victime. Les policiers ont finalement était approchés par la sœur de la victime et son enfant, restés à proximité du corps pendant l'intervention des secours. L'enfant aurait alors reconnu être l'auteur du coup de couteau et se serait effondré : "Oui, c'est moi. Je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas que vous mettiez ma mère en prison, j'ai défendu ma maman", rapporte Le Parisien.

L'enfant de 7 ans et sa mère ont été conduits à l'hôpital. Si l'enfant est bien responsable des faits, il ne pourra pas faire l'objet de poursuites judiciaires, en théorie. La loi prévoit une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans. Une expertise psychiatrique de l'enfant peut toutefois être demandé d'étudier son profil psychologique. Le parquet de Créteil a refusé de commenter l'affaire auprès de BFMTV. Le procureur de la République et le Service départemental de police judiciaire du Val-de-Marne se sont cependant rendus sur les lieux pour mener les investigations nécessaires et déterminer les circonstances exactes de ce drame.