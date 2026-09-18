Attentat déjoué contre un lycée de Lyon : un ado mis en examen, ce que l'on sait

Âgé de 15 ans, un mineur proche de l'ultra-droite a été mis en examen. Il est soupçonné d'avoir voulu attaquer son ancien lycée, à Lyon.

Nouvel attentat déjoué à Lyon. Un juge d'instruction a mis en examen ce vendredi 18 septembre un mineur d'ultra-droite âgé de 15 ans. Visé par une enquête, le jeune homme est soupçonné d'avoir voulu commettre une attaque visant son ancien lycée, duquel il avait été exclu. Le mis en cause est accusé d'avoir souhaité s'en prendre aux élèves, en les ciblant de manière indifférenciée, révèle RMC. L'établissement scolaire du jeune mineur d'ultra-droite se trouve à Lyon, append-on, sans que son nom ne soit jamais dévoilé.

L'adolescent a été mis en examen pour "participation à une entreprise individuelle terroriste". Il envisageait, semble-t-il, d'attaquer en solitaire. Aucun autre suspect n'est en tout cas impliqué, pour l'heure, dans cette affaire. Marqué par la mort du militant d'extrême droite, néofasciste, néonazi et catholique traditionaliste Quentin Deranque, survenue le 14 février dernier, le jeune homme a été placé sous contrôle judiciaire. Un contrôle judiciaire qui comprend un placement éducatif, l'obligation de se soumettre à différentes mesures de suivi psychologique et/ou psychiatrique, mais aussi l'interdiction de détenir une arme, a précisé à RMC le Parquet national antiterroriste (Pnat), qui a récupéré l'affaire auprès du parquet de Lyon.

Une première garde à vue en mai

Une information judiciaire a été ouverte par le Pnat des chefs d'association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes, confirme également Ouest-France. Le quotidien régional précise que, selon une source, l'adolescent envisageait "une attaque particulièrement préparée de son ancien lycée". Le Monde ajoute que l'adolescent a été interpellé jeudi et qu'il envisageait une "tuerie au couteau". Celui qui avait été exclu en début d'année d'un lycée était depuis déscolarisé. Le Monde rapporte qu'il aurait été repéré par les forces de l'ordre en raison de son activisme sur Internet, où de nombreux messages haineux visant les minorités et appelant à commettre des actes violents lui sont attribués. Il avait d'ailleurs déjà été placé en garde à vue au mois de mai dernier, croit savoir le quotidien du soir.

Contacté par RMC, l'avocat de l'adolescent mis en examen, Me Eliott Amzallag, a principalement insisté vendredi sur "l'impérieuse nécessité pour les services éducatifs de travailler avec ce jeune" et de pouvoir "l'accompagner sereinement dans sa reconstruction pendant que l'information judiciaire se poursuit".