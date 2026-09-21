Incendie en France : des vigilances rouges, attention au départ de feu dans ces départements

Trois départements sont placés en vigilance rouge pour risque élevé d'incendie de forêt ce lundi. Neuf territoires seront encore en orange mardi.

À l'avant-veille de l'automne, l'été semble toujours battre son plein au vu des dernières prévisions de la Météo des forêts. Ce lundi 21 septembre, pas moins de trois départements sont placés en alerte rouge, signifiant un danger feu de forêt "très élevé". Il s'agit du Gard, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Avec eux, cinq autres départements ont également été placés en vigilance orange, à savoir : l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Drôme et l'Ardèche.

Réminiscence d'un été marqué par les épisodes caniculaires, ces alertes incendies s'inscrivent dans un contexte météorologique toujours marqué par des températures "très élevées" pour la saison, indique Météo-France, en particulier dans le sud-est du pays. Ce lundi, jusqu'à 34°C étaient annoncés à Montpellier et Perpignan, mais également 32°C à Aix-en-Provence et Nîmes. Par ailleurs, alors que les sols sont très secs, des rafales de vent étaient attendues ce lundi. Un cocktail particulièrement efficace en matière d'incendie.

De nouvelles alertes incendie dans les prochains jours

Après un lundi sous haute tension pour les pompiers et secouristes sur le qui-vive, les journées de mardi et mercredi s'annoncent également délicates. Pour le moment toutefois, aucun département n'est placé en vigilance rouge ces deux jours en France métropolitaine. En revanche, la Météo des forêts met neuf départements en alerte élevée Danger feux : les Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Maritime, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, l'Ardèche et le Vaucluse. De plus, à l'exception de 18 départements en vert, principalement dans le nord du pays, le reste de l'Hexagone est en alerte jaune.

Mercredi 23 septembre, la situation s'améliorera légèrement, avec seulement deux départements en vigilance orange Danger Feux, l'Aude et l'Hérault, et aucun en rouge. Le nord du pays sera totalement en vert, signifiant un risque faible, de la Bretagne au Grand Est en passant par le Nord-Pas-de-Calais et la quasi-totalité de l'Île-de-France. Le sud sera en revanche toujours en vigilance jaune.