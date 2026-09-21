Explosion dans une usine classée Seveso près de Rouen : ce que l'on sait

Une explosion dans une usine classée Seveso à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, près de Rouen, a fait un blessé grave.

Une explosion s'est produite ce lundi 21 septembre après-midi sur le site Pharmasynthèse SA, situé sur la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, près de Rouen (Seine-Maritime). L'usine est classée Seveso seuil bas. Comme le rapporte France 3, les faits sont survenus vers 16h15. Rapidement, de nombreux pompiers ont été dépêchés sur place. Un hélicoptère a même été réquisitionné. L'explosion dans cette usine classée Seveso aurait fait au moins un blessé grave, apprend-on ce soir.

D'après les services de la mairie, interrogés par nos confrères de France 3, l'explosion aurait eu lieu dans un atelier de manipulation. Heureusement, "tout a été circonscrit rapidement grâce aux pompiers", indique la mairie selon qui "il n'y a pas eu d'émanation" et aucun "confinement" n'a été nécessaire. France 3 croit tout de même savoir que le blessé serait un salarié qui aurait été grièvement blessé lors de l'explosion. L'hélicoptère repéré par les témoins aurait été envoyé pour lui, afin de procéder à son transfert le plus rapidement possible au Centre de traitement des brûlés de Percy, à Clamart, en banlieue parisienne.

Pas de risque pour les populations alentour après cette explosion

De son côté, la préfecture a confirmé qu'il s'agissait "d'un événement interne à l'entreprise" et que l'explosion ne représentait "pas de risque pour la population et les riverains". Lors de relevés atmosphériques réalisés par les pompiers, que ce soit à l'intérieur du bâtiment ou en extérieur, les résultats ont affiché des concentrations toxiques inférieures aux seuils. Le plan communal de sauvegarde (PCS) n'a, lui, pas été activé, rapporte Actu.fr.

"Deux employés, qui faisaient une opération de maintenance dans un atelier de l'usine, manipulaient des produits chimiques dans une cuve. Il y a eu une explosion due à une réaction chimique", a expliqué lors d'un point presse à 19 heures le chef de colonne du SDIS, Emmanuel Mendy. Le salarié grièvement blessé aurait alors été "aspergé de solvant en flammes", a de son côté précisé à l'AFP, dont France 3 se fait l'écho, le directeur du site, qui emploie une quarantaine de personnes pour fabriquer des substances chimiques à destination de la pharmacie mais aussi de la cosmétique. Le collègue de la victime se trouvait lui à bonne distance et n'a, par chance, pas été touché. Après l'explosion, l'usine a tout de même été entièrement évacuée par précaution.