Cycliste tuée à Paris : ce que l'on sait sur l'accident qui met "en colère" le maire de la capitale

Une cycliste de 57 ans est décédée après avoir été percutée par un camion non loin de l'Assemblée nationale à Paris.

Terrible accident de vélo à Paris. Ce lundi 21 septembre au matin, alors que de nombreux Parisiens empruntent les pistes cyclables de la capitale pour se rendre au travail, un accident est survenu sur le pont de la Concorde, qui fait face à l'Assemblée nationale, à Paris. D'après les informations du Parisien, une cycliste et un camion, qui arrivaient tous deux du cours la Reine, "se seraient engagés en tournant à droite sur le pont".

Il semble que le chauffeur du camion n'ait pas vu la cycliste et l'ait percutée. À cet endroit, une bande cyclable longe le passage piéton. D'après les premiers éléments de l'enquête, les dépistages auxquels a été soumis dans la foulée le conducteur du poids lourd se sont tous avérés négatifs. Si les circonstances du drame restent à déterminer avec précision, il semblerait qu'il s'agisse avant tout d'un problème d'angle mort. L'enquête a été confiée au service du traitement judiciaire des accidents (STJA).

La "profonde colère" d'Emmanuel Grégoire après ce nouvel accident de vélo à Paris

Après le choc, le conducteur du camion aurait, selon Le Parisien, interpellé à deux reprises la cycliste pour savoir si elle allait bien. Mais elle n'aurait pas répondu. La cycliste serait en effet décédée sur le coup. Rapidement, les secours ont été appelés et la préfecture indique que malgré leur intervention rapide, "la victime est malheureusement décédée sur place. Elle était âgée de 57 ans. Le Figaro a depuis révélé qu'il s'agissait d'Alyette Debray-Mauduy, la rédactrice en chef adjointe de son service Art de vivre, qui était aussi une épouse et la mère de deux enfants.

C'est avec une grande tristesse et une profonde colère que j'ai appris le décès ce matin d'une cycliste renversée par un poids lourd Quai des Tuileries. Une enquête est ouverte pour établir les circonstances exactes de ce drame.



J'adresse toutes mes pensées et mon soutien à la — Emmanuel Grégoire (@egregoire) September 21, 2026

Alors que l'accident a conduit à l'interruption totale de la circulation sur le pont de la Concorde et partielle sur la place, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a appris la nouvelle et fait part de son émotion, mais surtout de sa "colère", sur X. "C'est avec une grande tristesse et une profonde colère que j'ai appris le décès ce matin d'une cycliste renversée par un poids lourd Quai des Tuileries", a-t-il déclaré, avant d'adresser son soutien à la famille et aux proches de la victime. Ce type d'accident est malheureusement plutôt courant dans la capitale où le trafic est très dense.