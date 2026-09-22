Enfant de 5 ans tuée à Blois : le suspect retrouvé, il a essayé de se poignarder

Une fillette de 5 ans a été retrouvée morte au domicile de son père dans la soirée du lundi 21 septembre, à Blois. L'homme a été retrouvé grièvement blessé par arme blanche.

Une fillette âgée de 5 ans a été retrouvée morte à Blois, dans le Loir-et-Cher, dans la soirée du lundi 21 septembre. La dépouille de l'enfant a été découverte au domicile de son père qui a "vraisemblablement tué" la petite fille, a indiqué le parquet à l'AFP ce mardi, confirmant une information de La Nouvelle République. Une enquête a été ouverte pour établir précisément les circonstances et la cause de la mort de l'enfant. Une autopsie doit avoir lieu ce mardi à 14 heures.

C'est la mère de la fillette, séparée du père, qui aurait donné l'alerte après que l'école l'ait appelée et informée et de l'absence de sa fille en classe. La police et les secours sont intervenus au domicile du père de l'enfant, situé dans le quartier Saint-Georges. Ce dernier était chargé de conduire l'enfant à l'école après avoir passé le week-end avec elle, a expliqué le procureur de la République de Blois, Stéphane Javet, à l'AFP. Les secours sont entrés dans le pavillon en forçant une fenêtre faute de réponse.

A l'intérieur du logement, ils ont découvert le corps de la fillette de 5 ans sans vie. Ils ont également retrouvé le père de l'enfant grièvement blessé par arme blanche et une arme à proximité. Ce dernier a "attenté à ses jours en s'infligeant plusieurs coups de couteau", a précisé le procureur. Le père de l'enfant a été pris en charge par les secours et transporté au centre hospitalier de Blois en urgence absolue, mais son pronostic vital n'est "pas engagé" selon le parquet. La mère de la victime a été prises en charge par un service médico-psychologique.

Des "rapports difficiles" entre les parents

La mort de l'enfant de 5 ans intervient dans un contexte familial tendu. Les parents sont séparés depuis 2024 et entretiennent "des rapports difficiles", a fait savoir Stéphane Javet. Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été décidée par un juge des enfants. Ce genre de mesure est pris lorsque la santé, la sécurité ou l'éducation d'un mineur sont mises en danger pour permettre aux familles d'être accompagnées, sans être privées de l'enfant.