Une voiture fonce sur des manifestants lors d'un rassemblement pour le climat, faisant cinq blessés : ce que l'on sait

Une voiture a foncé sur des participants à la marche pour le climat à Clermont-Ferrand samedi 26 septembre. Cinq personnes ont été légèrement blessées, le conducteur a été interpellé.

Ce samedi 26 septembre, en milieu de matinée, un véhicule a percuté plusieurs manifestants participant à une marche pour le climat, rue Saint-Hérem, à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, selon les informations recueillies par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Les faits se sont produits aux alentours de 11 heures, alors que le cortège avançait dans le calme le long de cette artère du centre-ville. Les secours, rapidement dépêchés sur place, font état de cinq blessés légers, sans qu'aucun décès ne soit à déplorer.

17 sapeurs-pompiers et six camions ont été mobilisés pour prendre en charge les victimes. Une vidéo tournée par un riverain depuis son balcon, juste après le passage du véhicule, montre plusieurs manifestants allongés au sol pendant que d'autres participants leur viennent en aide. Une fois l'intervention des secours achevée, la marche a pu reprendre son cours normal.

La piste de l'attentat écartée par le parquet

Selon le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Éric Serfass, aucun élément ne permet de retenir la piste d'un attentat. Le magistrat précise qu'"aucun élément lié à un comportement de type attentat n'est relevé" et qu'à ce stade, les blessures des personnes renversées "semblent légères". D'après le parquet, le conducteur, un homme âgé de 37 ans, se serait montré "manifestement impatient face au ralentissement de la circulation" et aurait voulu "forcer le passage malgré la présence de très nombreux piétons marchant dans le calme".

Une enquête ouverte pour violence avec arme

L'automobiliste a été "immédiatement interpellé" après les faits par la police nationale de Clermont-Ferrand, puis placé en garde à vue pour "violence avec arme". Des tests ont révélé qu'il se trouvait sous l'emprise d'un stupéfiant, sans que le parquet ne précise la nature exacte du produit consommé. Le procureur indique par ailleurs ne disposer d'aucune information supplémentaire à ce stade de l'enquête.

