Cédric Jubillar surpris en plein acte sexuel au parloir : un comportement interdit qui s'était déjà produit dans le passé

Cédric Jubillar, qui a fini par reconnaître le meurtre de son épouse Delphine après cinq ans sous silence, a été interrompu par les surveillants alors qu'il s'engageait dans une relation sexuelle avec une visiteuse qu'il rencontrait pour la première fois.

Cédric Jubillar, tout juste âgé de 39 ans, a vu son parloir écourté cette semaine après avoir été surpris en pleine relation sexuelle avec une visiteuse, selon les informations révélées par Le Parisien. L'homme, condamné dans un premier procès à 30 ans de réclusion criminelle en octobre 2025 pour l'assassinat de sa femme, avait pourtant nié toute implication pendant plus de cinq ans avant de reconnaître les faits cet été. Dans une lettre manuscrite adressée à ses avocats, Cédric Jubillar avait admis : "C'est moi qui suis à l'origine de la disparition de ma femme", évoquant une dispute ayant dégénéré en étranglement, puis la dissimulation du corps pour épargner ses enfants.

Le revirement dans l'affaire a été confirmé à la justice le 15 juillet dernier et a permis de localiser des ossements appartenant à Delphine dans un champ proche du domicile familial de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, alors que ce dernier était activement recherché par les enquêteurs depuis cinq ans. Une reconstitution est prévue le 2 octobre prochain pour que Cédric Jubillar précise le déroulé des faits. Ses avocats, Pierre et Guy Debuisson, avaient expliqué ce changement d'attitude par un long travail de "mise en confiance", rendu possible notamment grâce à une femme se présentant comme psychologue clinicienne, devenue au fil des parloirs sa confidente.

Une infraction déjà commise par Cédric Jubillar en 2024

Cédric Jubillar a déjà entretenu des relations en prison depuis son incarcération. Cependant, la visiteuse concernée par l'incident rencontrait l'ex-mari de Delphine pour la toute première fois ce jour-là. Les surveillants l'ont surprise assise sur le détenu, qui avait ouvert son jean pour se masturber tout en glissant sa main sous la robe de la jeune femme. Une source pénitentiaire précise à nos confrères que "les gestes d'affection ne sont pas interdits bien sûr, on peut même tolérer des baisers ou des gestes furtifs mais dès lors qu'ils se prolongent et prennent le chemin d'un ébat sexuel, nous intervenons immédiatement car c'est proscrit par le règlement".

Incarcéré à l'isolement depuis son arrestation le 18 juin 2021 à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse, Cédric Jubillar avait déjà été sanctionné en 2024 pour un rapport sexuel avec sa compagne de l'époque, Jennifer, ce qui avait engendré un mois de suspension de parloir puis quatre mois de parloir vitré. Le permis de visite de la nouvelle visiteuse a, lui, été suspendu à titre conservatoire, en attendant la décision de l'administration pénitentiaire, tandis que les magistrats en charge du dossier ont été informés.