Procès Rachida Dati : prison, bracelet électronique et fini la mairie du VIIe de Paris... Ce que risque l'ex-ministre

Le Parquet national financier a requis quatre ans de prison contre Rachida Dati, dont deux ans ferme sous bracelet électronique. Le tribunal doit désormais entendre la défense avant de rendre sa décision.

Les réquisitions sont tombées. Ce lundi 28 septembre, le Parquet national financier a demandé quatre ans de prison contre Rachida Dati, dont deux ans ferme à effectuer sous bracelet électronique, au terme de son procès pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Renault-Nissan. L'ancienne ministre conteste depuis le début les faits qui lui sont reprochés.

Le parquet a également réclamé cinq ans d'inéligibilité et cinq ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, selon l'AFP. Ces peines complémentaires sont particulièrement importantes pour Rachida Dati, qui reste maire du 7e arrondissement de Paris et a récemment demandé à reprendre une activité dans la magistrature. Les premières informations publiées après les réquisitions ne précisent pas si le PNF demande leur exécution provisoire, c'est-à-dire leur application immédiate malgré un éventuel appel.

Il ne s'agit toutefois pas d'une condamnation. Les réquisitions correspondent aux peines demandées par l'accusation. Le tribunal peut les suivre, prononcer des sanctions différentes ou relaxer Rachida Dati. Ses avocats prennent la parole dans l'après-midi et demandent précisément la relaxe.

Quatre ans de prison requis contre Rachida Dati

Le réquisitoire du PNF est sévère, mais reste inférieur au maximum prévu par la loi. Rachida Dati encoure jusqu'à dix ans d'emprisonnement pour les infractions les plus graves retenues contre elle. Le parquet demande finalement quatre ans, dont deux avec sursis et deux ans ferme aménagés sous surveillance électronique. Cette formulation signifie que le PNF ne réclame pas, à ce stade, qu'elle effectue cette partie ferme dans une prison.

S'ajoute à cela la demande par le parquet d'une amende de 450 000 euros, la moitié de ces honoraires perçus de Renault-Nissan, mais surtout une interdiction de poursuite concernant son activité d'avocate ainsi que sa révocation de sa fonction de magistrat.

Le dossier concerne également Carlos Ghosn. L'ancien patron de Renault-Nissan, installé au Liban et jugé en son absence fait lui aussi l'objet d'une demande de quatre ans de prison, avec maintien du mandat d'arrêt qui le vise, selon l'AFP.

Pendant son réquisitoire, le PNF a employé des termes particulièrement forts. Les procureurs ont estimé que les faits reprochés aux deux prévenus avaient porté une "atteinte manifeste à la démocratie" et au "pacte républicain". Pour l'accusation, l'importance des fonctions occupées par Rachida Dati et Carlos Ghosn aggravent la portée du dossier.

Pourquoi le PNF accuse Rachida Dati de corruption ?

L'affaire repose sur 900 000 euros versés entre 2010 et 2012 à Rachida Dati par RNBV, une filiale néerlandaise de Renault-Nissan. Une convention signée avec Carlos Ghosn en octobre 2009 prévoyait de rémunérer son activité d'avocate à hauteur de 300 000 euros hors taxes par an, Rachida Dati étant parallèlement députée européenne à cette période.

Toute la question du procès est de déterminer ce que ces 900 000 euros ont réellement rémunéré. Rachida Dati affirme avoir travaillé comme avocate pour Renault-Nissan, notamment sur des dossiers internationaux. Cette activité professionnelle était en elle-même compatible avec son mandat d'eurodéputée. Elle assure n'avoir jamais utilisé ses fonctions politiques en échange de cette rémunération.

L'accusation considère que la convention d'honoraires constituait un "habillage contractuel" et qu'elle dissimulait en réalité une mission de lobbying et de trafic d'influence au Parlement européen au bénéfice de Renault-Nissan. Plusieurs questions parlementaires et documents transmis au constructeur ont été examinés pendant les audiences.

L'accusation souligne aussi le faible nombre de traces écrites retrouvées pour documenter plusieurs années de prestations rémunérées 900 000 euros. Rachida Dati explique cette absence par les méthodes de travail très cloisonnées de Carlos Ghosn et soutient que ses missions se déroulaient notamment par échanges directs et interventions dans plusieurs pays.

Après les réquisitions du parquet, la défense de Rachida Dati a la parole ce lundi après-midi. Ses quatre avocats doivent demander sa relaxe et répondre point par point à l'accusation. Le tribunal fixera ensuite la date à laquelle il rendra son jugement : c'est seulement à ce moment-là que Rachida Dati saura si elle est reconnue coupable et si tout ou partie des peines réclamées par le PNF sont prononcés.