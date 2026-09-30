Blocage des lycées : le mouvement reconduit, mais jusqu'à quand ? La date d'une "grande manifestation" avancée

Le mouvement des blocages de lycées qui a touché plus de 400 établissements hier est reconduit ce mercredi et devrait se prolonger les prochains jours. L'union syndicale lycéenne demande à être reçu par le ministre de l'Education et évoque une "grande manifestation".

L'essentiel

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11:51 - Le ministre de l'Enseignement accuse LFI d'attiser et de récupérer le mouvement des lycéens Après le ministre de l'Education, c'est celui de l'Enseignement supérieur qui réagit au mouvement de blocage des lycées et surtout à la position de LFI vis-à-vis du mouvement. "La France insoumise attise cette violence et fait tout pour essayer de récupérer le mouvement", déclare Philippe Baptiste sur BFMTV. "Dans un État de droit, la violence n'a pas lieu d'être. Avoir des revendications, c'est normal (...), ce qui ne l'est pas, c'est la violence", poursuit-il.

11:42 - Le gouvernement dénonce une récupération "assez manifeste" du mouvement lycéen par LFI Le gouvernement dénonce une "récupération politique" du mouvement lycéen par LFI. Le ministre de l'Education Edouard Geffray a jugé cette récupération "assez manifeste" au micro de RTL. "Vous avez des élus de La France insoumise qui font le tour des lycées concernés", a-t-il pointé en citant notamment Bally Bagayoko, maire insoumis de Saint-Denis devenu un des principaux soutiens de la mobilisation lycéenne.

11:33 - Le ministre de l'Education condamne les violences observées lors des blocages de lycée, l'USL s'explique Le ministre de l'Education nationale a jugé les revendications des lycéens "légitimes", mais a condamné les actions violentes qui ont parfois accompagné les mobilisations. "La violence n'est pas légitime", a-t-il déclaré sur RTL en réponse aux propos de Bally Bagayoko, le maire LFI de Saint-Denis, qui estimait hier que la violence pouvait devenir légitime face à un trop long silence, une inaction de l'Etat ou une répression du mouvement. Edouard Geffray a souligné que les revendications des lycéens doivent s'exprimer dans un "cadre organisé" : "Le droit de manifester, c’est une liberté fondamentale. Les instances démocratiques, elles, doivent être respectées. La violence, c’est non". L'USL a indiqué pour sa part que la violence observée lors de certains blocages était "la conséquence d’une violence institutionnelle et sociale que subissent de nombreux jeunes depuis maintenant neuf ans".

11:24 - Une rencontre entre l'USL et le ministre de l'Education nationale ? L'USL, à l'origine des appels au blocage des lycées, demande à rencontrer le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, pour "avoir des discussions" sur les revendications des lycéens. Le président de l'USL, Ryad Rani, assure au micro de RTL avoir "plusieurs mesures" à présenter au ministre "pour remédier à la surcharge des emplois du temps scolaire et des classes où on peut se retrouver à 32 ou 36, ce qui est énorme" ou pour "la rénovation des lycées délabrés". Le ministre Edouard Geffray a jugé les revendications des lycéens "légitimes" d'autant plus qu'elle portent "sur le fonctionnement de l’institution scolaire" et a affirmé que ces demandes "doivent être entendues et écoutées" également sur RTL. S'il semble ouvert à la discussion, le ministre n'a pas encore évoqué de rendez-vous avec l'organisation syndicale.

11:16 - Un appel à la manifestation des lycéens et des étudiants le mardi 6 octobre Non seulement d'appeler au blocage des lycées et des universités le 1er octobre, l'Union syndicale lycéenne et l'Union étudiante appellent à la manifestation le mardi 6 octobre pour porter leurs messages au-delà des grilles des établissements scolaires.

11:05 - Un appel à un blocage massif des lycées et des universités le jeudi 1er octobre Si certains blocages de lycées sont reconduits ce mercredi, l'Union syndicale lycéenne et l'Union étudiante appellent à une nouvelle journée de mobilisation le jeudi 1er octobre, c'est-à-dire demain. Les deux organisations, principales représentations syndicales dans les lycées et les universités, ont lancé un appel commun dans un communiqué publié hier. "Étudiant·es et lycéen·nes, alors que le pouvoir cherche à nous chasser de nos lieux d’études par les coupes budgétaires, la fermeture de places, des bâtiments dégradés, la sélection ou encore la répression ne nous laissons pas faire : bloquons et reprenons les facs et les lycées !", écrivent-elles.