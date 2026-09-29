Blocage des lycées : des actions partout en France, des tensions des "instrumentalisations politiques" dénoncées

L'union syndicale lycéenne appelle au blocage des lycée ce mardi 29 septembre pour dénoncer les conditions dans lesquelles les jeunes étudient. La mobilisation fait monter la tension entre lycéens et forces de l'ordre et la classe politique s'en mêle.

L'essentiel

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11:39 - Plus de 200 actions dans des collèges menées ce mardi Vers 11 heures, plus de 200 actions visant des lycées ont été décomptées partout en France selon les chiffres rapportés par BFMTV. Il s'agit de rassemblements ou de tentatives de blocages. Ces mobilisations se tiennent principalement en Ile-de-France, mais on en compte aussi dans l'agglomération de Lyon, dans les Alpes-Maritimes ou encore à Lille et à Grenoble. Pour rappel, la France compte 3 700 lycées et établissement régionale d'enseignement adapté (EREA) sur son territoire.

11:31 - Le maire LFI Bally Bagayoko de nouveau en soutien du blocage des élèves au lycée Paul-Eluard à Saint-Denis A Saint-Denis, le maire LFI Bally Bagayoko s'est de nouveau rendu au lycée Paul-Éluard visé par un blocage pour "apporter son soutien à la mobilisation" des élèves et des professeurs. L'édile s'est déjà déplacé la veille pour soutenir et encourager le mouvement. Acclamé par les élèves mobilisés, il a entonné une Marseillaise avec eux. "C'est un nouvel appel au Premier ministre, au ministre de l'Éducation et à la présidente de région : les lycéens hier ont lancé un appel pour qu'ils viennent les voir. Nous avons besoin, plutôt que de faire de la gesticulation derrière les caméras, qu'ils viennent ici", a déclaré Bally Bagayoko à la presse. Bally ! Bally



Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko vient de rejoindre le blocus au lycée Paul Eluard, acclamé par les lycéens. pic.twitter.com/NLajFodOJR — Luc Auffret (@LucAuffret) September 29, 2026 "La légitimité des lycéens est totale. Leur mobilisation est digne", a également assuré l'édile. Quant aux débordements et altercations entre les élèves et les forces de l'ordre, il a estimé que "la violence peut être légitime, mais chaque fois qu'on peut l'éviter c'est mieux".

11:15 - Des mobilisations pacifiques devant certains lycées Si des blocages de lycées sont accompagnés de feu de poubelles ou de tirs de mortiers, d'autres se déroulent dans le calme. C'est le cas au lycée Gutenberg de Créteil, dans le Val-de-Marne, ou dans d'autres établissements en région. Sur place, des lycéens manifestent devant les grilles, mais d'autres sont libres d'entrer pour assister aux cours qui sont maintenus. Par endroits, les professeurs se joignent aux lycéens devant les grilles rapportent franceinfo.

11:08 - Pres d'une dizaine de lycées bloqués dans l'agglomération de Lyon A Lyon, le syndicat majoritaire de l'enseignement secondaire, le SNES-FSU, a dressé la liste des lycées bloqués. Sont concernés : les lycées La Martinière Diderot (Lyon 1), Brossolette (Villeurbanne), Lumière (Lyon 8), Fays (Villeurbanne), Saint-Exupéry (Lyon 4), Récamier (Lyon 2), et Condorcet (Saint-Priest), rapporte Le Progrès. La tension est monté près de plusieurs établissements selon le journal local notamment après des tirs de mortiers d'artifice. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène aux abords du lycée Saint-Exupéry à la Croix-Rousse. Au moins une interpellation a eu lieu, cette fois au lycée Descartes de Saint-Genis-Laval.

11:01 - Plusieurs lycées bloquées et interpellations dans les Alpes-Maritimes Le blocage des lycées a aussi donné lieu à des interpellations dans les Alpes-Maritimes rapportent BFMTV. Une dizaine de personnes ont été arrêtées après des jets de mortiers, des feux de poubelles et d'autres dégradations lors de la mobilisation des lycéens selon la préfecture. Une douzaine d'établissements sont bloqués à Nice, Grasse, Menton, Cannes et Cagnes-sur-Mer.

10:56 - 12 lycées bloqués à Lille : des altercations et quatre interpellations A Lille, la situation s'est tendu en marge des blocages de lycée. 12 établissements scolaires sont touchés par la mobilisation et devant certains la tension est montée d'un cran comme au lycée César-Baggio quand un groupe a tenté de forcer l'entrée. Les forces de l'ordre sont intervenues pour tenter de disperser les personnes présentes et ont été prises pour cible par des lancer de projectiles et de cailloux. Les policiers ont finalement chargé pour de nouveau disperser les manifestants. Quatre interpellations ont déjà eu lieu à Lille.

10:50 - Quelques feux d'artifice et pétard lancés devant les lycées parisiens Les lycéens mobilisés devant les lycées parisiens brandissent des pancartes et banderoles diverses sur lesquelles on peut lire des slogans plus ou moins liés à leur revendication tels que "Moins de flics, plus de fric" ou "Macron explosion" en opposition à la politique gouvernementale. Les établissements ont été bloqués avec poubelles et par endroits des feux d'artifice ont été tirés et des pétards lancés. Des fourgons de police sont stationnés à proximité des établissements scolaires parisiens, mais aucune intervention n'a été rapportée pour l'heure.