Blocages des lycées et universités : face aux débordements, le gouvernement répond par la fermeté

Les blocages de lycées se sont poursuivis ce jeudi 1er octobre à l'appel des syndicats lycéens et étudiants et plus de 900 actions ont été menées selon une source sécuritaire. Le mouvement a été marqué par une recrudescence des violences et débordements.

L'essentiel

Invité du 20 Heures de France 2 jeudi soir, le ministre de l'Éducation a estimé que le "mouvement a changé de nature" ce jeudi, déplorant que le mouvement lycéen est "pris en otage par des groupuscules ultraviolents". Alors que 400 établissements seront fermés vendredi et que les cours auront lieu en distanciel, Édouard Geffray a annoncé jeudi soir que le gouvernement allait retirer la mesure tant décriée par les lycéens du budget 2027, à savoir la volonté de faire payer les frais d'inscription en BTS et en prépa.

"plateforme de concertation" à partir du 5 octobre pour faire remonter les revendications des élèves, a annoncé rencontrer les organisations représentantes des lycées et personnels vendredi.

En direct

21:42 - Près de 1 800 gardes à vue depuis lundi Alors que 1 949 interpellations ont eu lieu ce jeudi, le ministère de la Justice annonce ce jeudi soir que, depuis lundi, il y a eu pas moins de 1 793 gardes à vue dans le cadre du mouvement lycéen.

21:12 - 170 élèves blessés depuis lundi Le blocage des lycées a aussi fait des victimes parmi les lycéens. Alors que la violence était particulièrement à l'ordre du jour, le ministre de l'Éducation nationale a profité de son passage sur France 2 jeudi soir pour indiquer que 170 élèves ont été blessés en France depuis lundi.

20:37 - Le Gouvernement prêt à retirer la mesure concernant les BTS et les prépa du budget 2027 Alors que la colère gronde dans les lycées, une des mesures du budget 2027 annoncée aujourd'hui a envenimé les choses. Il est en effet question de faire payer des frais d'inscription en BTS et dans les classes prépa. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a annoncé jeudi soir sur France 2 que le gouvernement "est prêt à retirer cette mesure".

20:14 - Le mouvement du blocage des lycées "a changé de nature", affirme ce soir le ministre de l'Éducation Invité sur le plateau du 20 Heures de France 2 jeudi soir, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, estime que "le mouvement a changé de nature". Il déplore également que le mouvement des lycéens soit "pris en otage par des groupuscules ultraviolents" et affirme que le blocus a été "attisé par La France insoumise".

19:46 - 1 949 interpellations en marge du blocage des lycées Dans son bilan du jour, le ministère de l'Intérieur annonce ce soir que 1 949 interpellations ont eu lieu ce jeudi, en marge du blocage des lycées. Un chiffre qui a plus que doublé par rapport à la veille (625 interpellations). Le ministère de l'Intérieur précise par ailleurs que ce jeudi, plus de 1 027 établissements scolaires ont été concernés par cette mobilisation qui prend de plus en plus d'ampleur. 222 lycées ont été victimes d'un blocage. Par ailleurs, on apprend que 305 policiers ou militaires ont été blessés ce jeudi.

19:28 - Le Défenseur des droits se saisit après la blessure d'un mineur à Saint-Ouen-l'Aumône Le Défenseur des droits s'est saisi d'une affaire de violences en marge des blocages des lycées après qu’un mineur a été blessé, lundi, à Saint-Ouen-l’Aumône (Val-d’Oise), fait savoir l’institution à l’AFP. L'autosaisine a conduit à l'ouverture d’une enquête par cette autorité administrative indépendante. Le jeune garçon de 14 ans souffre d'une "double fracture de la mâchoire, [a] toutes les dents cassées en haut et un bon nombre de dents cassées en bas", est hospitalisé et doit subir "une intervention extrêmement lourde", selon son avocate. Me Elsa Marcel assure que son client était "isolé" quand il a été "pris à partie par des policiers, qui le frappent" et "lui tire dans la tête à un mètre de distance", rapporte l'AFP. Hier, le ministre de l'Intérieur indiquait que l’inspection générale de la police nationale (IGPN) avait été saisie de trois enquêtes après que des lycéens ont été blessés lors de blocages d’établissements, dont une pour des faits survenus à Saint-Ouen-l’Aumône.

19:10 - 150 à 200 jeunes rassemblés place de la République Entre 150 et 200 jeunes sont rassemblés sur la place de la République à Paris depuis 17h30 et l'appel de l'Union étudiante. Ils sont réunis sous les drapeaux de l'UNEF, de la CGT, de FO et de LFI. Ils défendent l'idée des blocages pour faire entendre leurs revendications : "Sans passer pas des blocages, on n’y parviendrait pas, alors oui, nous bloquons nos facs. Les étudiants comme les lycéens se mobilisent face aux attaques du service public, ils se battent pour que l’école puisse rester gratuite, laïque et obligatoire pour tous les élèves, que l’école puisse continuer à garantir une égalité des chances pour toutes et tous", indique un étudiant en licence de sciences sociales à l’université Paris Cité dont les propos sont rapportés par Le Monde.

18:50 - Une quarantaine de lycée en "enseignement distanciel" à partir de demain dans les Bouches-du-Rhône Alors que les blocages des lycées ont touché près d’un tiers des établissements des Bouches-du-Rhône ce jeudi, le préfet Jacques Witkowski a annoncé qu’en accord avec le rectorat d’Aix-Marseille plus de quarante établissements seront en "enseignement distanciel" à partir de demain et "n’accueilleront plus les élèves physiquement". "La liste va être arrêtée et les parents prévenus. C’est une solution momentanée compte tenu du niveau d’agitation potentiel", a expliqué le préfet qui ne souhaite pas s'avancer sur la durée de la mesure, laquelle dépendra de l'évolution du mouvement.

18:35 - La région Ile-de-France compte plus de 200 lycées touchés et chiffre les dégâts à plus d'un million d'euros La région Ile-de-France indique dans un communiqué que "plus de 200 lycées ont été perturbés" et qu'une "cinquantaine sont le théâtre de violences, d’affrontements et de dégradations" ce jeudi. Dans le détail, la région mentionne une "quarantaine de portails et de sas endommagés totalement ou partiellement depuis le début des mouvements" et "de nombreux dégâts annexes". Selon elle, "la facture des dégradations dans les lycées franciliens se chiffre très largement à plus d’un million d’euros".

18:11 - Un responsable de l'USL condamne les violences contre les proviseurs Alors que des proviseurs ont été agressés en marge de certains blocages ou mobilisations autour de lycée, le lycéen et responsable fédéral de l'Union syndicale lycénne Philémon Jouglet Marcus, a déclaré sur BFMTV que "les violences contre les proviseurs sont inadmissibles". "On s'oppose à la violence, toutefois, nous allons poursuivre le mouvement jusqu'à obtenir gain de cause" a-t-il ajouté assurant que cela ne "perturbe pas la continuité pédagogique" puisque selon lui "dans la majorité des lycées, il y a plusieurs entrées et les blocages se font sur une seule entrée". Le lycéen soutient par ailleurs que les policiers et "les dispositifs sécuritaires mis en place autour des établissements sont aussi responsables, en partie, du développement des violences".

17:57 - Une rencontre entre le ministre de l'Education et les syndicats prévue demain Le ministre de l'Education nationale annonce qu'il recevra "successivement les organisations syndicales représentatives des personnels, les associations de parents d’élèves, les associations lycéennes et les élus du Conseil national de la vie lycéenne" demain. Il affiche l'objectif de faire des échanges "des avancées concrètes". Sur X, il indique également avoir déjà eu des entretiens avec des élus lycéens dans les académies ou les établissements : "Écouter les lycéennes et les lycéens, examiner leurs revendications et construire avec eux des réponses concrètes : c’est le sens du dialogue engagé depuis le début de la semaine". Edouard Geffray sera également au journal de France 2 ce soir pour évoquer les blocages des lycées.

17:43 - Plus de 900 actions recensées près des lycées ce jeudi D'après des sources sécuritaires citées par BFMTV et Franceinfo, plus de 900 actions ont été recensées aux abords des lycées partout en France ce jeudi. C'est plus que les 356 établissements concernés la veille et les 338 touchés par des actions mardi.

17:22 - Un appel au rassemblement des lycéens et étudiants sur la place de la République à Paris Après la journée de mobilisation et de blocage des lycées, l'Union étudiante a appelé à un rassemblement des lycéens et étudiants parisiens et franciliens et la place de la République à Paris à partir de 17h30.

17:09 - Le ministre de l'Education va rencontrer les organisations représentatives des lycéens Le ministre de l’Éducation nationale Édouard Geffray a prévu de rencontrer les organisations représentatives des lycéens selon des informations rapporté à BFMTV par des participants à la cellule interministérielle de crise.

17:00 - "Je suis très inquiet des violences policières contre les jeunes" s'insurge Jean-Luc Mélenchon Interrogé par Public-Sénat, le leader de la France insoumise se dit "très inquiet des violences policières contre les jeunes gens" et affirme qu'un manifestant a déjà été éborgné. "Et si c'était le nôtre ?", demande-t-il en évoquant les inquiétudes des parents. Alors que la mobilisation s'étend aux universités, il attribue la colère des lycéens et étudiants au "pouvoir macroniste", tout en réaffirmant son opposition aux violences : "nous sommes pour les méthodes de lutte non-violentes". Ces déclarations interviennent alors que Matignon accuse LFI d'encourager les blocages et les débordements, ce que conteste le mouvement insoumis. Je suis très inquiet des violences policières contre les jeunes gens. Un jeune a déjà été éborgné. La plupart d'entre nous sommes parents. Et si c'était le nôtre ?



Je l'ai dit, je le dis et redis : nous sommes pour les méthodes de lutte non-violentes.



Nous n'en revenons pas de pic.twitter.com/RJDDuPjl9H — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 1, 2026

16:50 - Les étudiants et lycéens franciliens attendus ce soir pour se réunir L'Union étudiante annonce un rassemblement ce jeudi 1er octobre, dès 17h30, place de la République, dans le XIe arrondissement de Paris. Cet appel intervient après une journée marquée par de nombreux blocages dans les lycées et universités d'Île-de-France. Le syndicat revendique plus de 640 lycées et plus de 30 universités bloqués à l'échelle nationale. Ce nouveau rendez-vous doit prolonger la mobilisation avant la journée nationale de la manifestation prévue mardi 6 octobre.

16:38 - Les chefs d'établissements dénoncent les violences Alors que plusieurs responsables scolaires ont été agressés ces derniers jours, notamment à Marseille, le SNPDEN-Unsa fait part de son inquiétude. " S'en prendre à des chefs d'établissements, c'est se tromper de sujet", déclare Christelle Kauffmann, secrétaire générale adjointe du syndicat, à l'AFP. Elle décrit une situation difficile à maîtriser "on ne voit pas où est l'issue, et on ne sait pas comment sortir de là". Le syndicat, qui condamne les violences, réclame un soutien du ministère de l'Éducation nationale, tout en reconnaissant ne pas savoir quelles mesures permettraient d'apaiser la situation.

16:17 - Le ministre de l'Éducation nationale attendu ce soir sur France 2 Selon une source ministérielle citée par Ouest-France, Édouard Geffray doit s'exprimer ce jeudi soir sur France 2. Cette prise de parole intervient après une nouvelle journée de mobilisation des lycéens en France. Une journée marquée par des incendies, des agressions de personnels et des interpellations dans plusieurs villes. Le ministre à par ailleurs, déjà demandé à ce que les cours soient assurés à distance dans les établissements où la sécurité des élèves et du personnel ne pouvait plus être assurée.

16:00 - Pour Matignon, LFI est au cœur de l'embrasement du mouvement Après une cellule de crise interministérielle de près de 3 heures, les services du Premier ministre assurent que les renseignements français considèrent le mouvement comme une "manœuvre organisée par LFI et ses proxy de l'ultragauche", selon l'AFP. Cette accusation intervient après plusieurs jours de tensions, d'incendies et d'affrontements toujours en cours autour des établissements scolaires. Le gouvernement reproche à plusieurs responsables insoumis d'encourager les blocages. Il s'agit à ce stade d'une appréciation attribuée aux services de renseignement de Matignon, et non d'une responsabilité établie judiciairement.