Lycées bloqués : milliers d'interpellations, centaines de blessés, vers une intensification de la mobilisation ?
Le blocage des lycées a continué et a touché des centaines d'établissements, vendredi 2 octobre. Alors que plus de 5 000 personnes ont été interpellées depuis lundi et que des centaines de personnes ont été blessées, les syndicats lycéens appellent à poursuivre le mouvement.
- La tension est restée vive dans les lycées, vendredi 2 octobre. D'après le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray, 400 établissements ont gardé porte close et 735 ont connu des perturbations au cours de la journée. Un bilan en recul de 30 % par rapport à la veille, tandis que plusieurs structures ont basculé en enseignement à distance.
- Le 2 octobre, les forces de l'ordre ont procédé à 1 747 interpellations (200 moins par rapport à jeudi), soit "plus de 5 000" depuis lundi, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. Il précise que 85% des interpellés sont mineurs, pour la plupart des lycéens. Le ministre de l'Intérieur a déclaré ne donner "aucune consigne de retenue et aucune consigne de ne pas utiliser tout l'armement intermédiaire à disposition". Assurant même : "On bascule dans de l'émeute de la violence urbaine, on utilise toutes les armes intermédiaires pour y mettre un terme."
- 305 membres des forces de l'ordre ont été blessés rien que durant la journée du jeudi 1er octobre, selon le ministère de l'Intérieur. De son côté, l'Éducation nationale dénombrait jeudi 170 élèves et 65 personnels blessés depuis le début du mouvement.
- Ce samedi 3 octobre, Louis Letoublon, vice-président de l'organisation Les Lycéens !, a déploré sur RMC que les violences éclipsent les revendications. Insatisfait de sa rencontre la veille avec le ministre de l'Éducation, il a réaffirmé la volonté de poursuivre la mobilisation de manière pacifique.
11:02 - Des manifestations étudiantes attendues à Saint-Étienne en début de semaine
Des mobilisations étudiantes face à la précarité croissante et au recours accru à l'aide alimentaire sont prévues les lundi 5 et mardi 6 octobre à Saint-Étienne. L'étudiant en droit et membre de La Voix des étudiants, Adrien Roqueta, rappelle dans les colonnes du Progrès que les manifestations visent à réclamer davantage de fonds, tout en portant des revendications sur les services publics, les minorités et les enjeux internationaux.
10:13 - Onze mineurs poursuivis en justice à la Réunion
Au lendemain de manifestations lycéennes émaillées d'incidents et d'affrontements avec les forces de l'ordre à La Réunion, des poursuites judiciaires ont été engagées contre onze mineurs âgés de 14 à 16 ans, sur fond de dégradations et de jets de projectiles, indique Linfo.
02/10/26 - 23:45 - 77 policiers blessés à Paris
FIN DU DIRECT - Le blocages des lycées a fait de nombreux blessés parmi les élèves, les personnels de l'Éducation nationale ou encore les membres des forces de l'ordre mobilisés pour contenir les violences urbaines qui surviennent en marge du mouvement. À Paris, le préfet de police, qui saluait vendredi soir "l’abnégation et le professionnalisme" ainsi que l'"action" de ses troupes, a également souhaité un "prompt rétablissement aux 77 policiers blessés", révélant le bilan humain des forces de l'ordre à l'issue de cette semaine de sous tension.
Le mouvement dans les lycées de 2026 a débuté dès le 18 septembre, se structurant d'abord autour du lycée Saint-Exupéry de Créteil avant de s'étendre à toute la France. Les revendications portent sur le manque d'enseignants et de personnels, la dégradation des bâtiments scolaires, des effectifs de classe trop chargés et la pression liée à Parcoursup. Rejoints par des étudiants dans les universités, les lycéens réclament davantage de moyens humains et financiers pour l'Éducation nationale.