DIRECT. Lycées bloqués : des enseignants blessés et des parents ciblés par le gouvernement, dernières infos

Les blocages et les débordements dans les lycées se poursuivent ce vendredi 2 octobre, alors que 400 établissement sont aujourd'hui fermés selon le ministre de l'Education Edouard Geffray. Le nombre de lycées bloqués ou fermés reste important.

L'essentiel

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11:00 - "Un problème structurel de sous-financement" Sabrine Kharbach a pointé un "problème structurel de sous-financement des universités et des établissements scolaires", évoquant des bâtiments dégradés, des absences de professeurs durant l'année du bac et un problème de "sélection sociale et raciste" à l'université. Elle a estimé que "la colère était réelle" et "légitime", dénonçant le "mépris" du gouvernement envers la jeunesse. "Il y en a marre d'entendre parler de poubelles qui brûlent", a-t-elle lancé, jugeant que l'accent mis sur ces incidents détournait l'attention des revendications de fond.



10:51 - Jusqu'à 30 millions de réparations en Auvergne-Rhône-Alpes Selon Le Progrès, Laurent Wauquiez, conseiller spécial de la région, a annoncé jeudi soir la préparation de 400 plaintes. La collectivité recense 180 événements de blocage et 90 attaques contre des lycées. Au lycée Charles-Mérieux de Lyon, une proviseure adjointe a notamment été agressée, entraînant quatre jours d'incapacité totale de travail. "Ce sont des dégradations colossales", dénonce Laurent Wauquiez, qui affirme que "ce n'est pas aux contribuables de payer". La région a également mobilisé une centaine d'agents de sécurité privée et envisage de suspendre certaines aides régionales aux personnes impliquées dans les violences. Les premières comparutions immédiates sont annoncées pour ce vendredi 2 octobre.

10:39 - Une assemblée générale se prépare à Marseille devant le lycée Montgrand, fermé ce vendredi Des élèves, des professeurs et plusieurs parents se réunissent ce matin devant l'établissement du VIe arrondissement de Marseille pour décider de la suite du mouvement. Au programme, une liste de revendications communes, une possible extension de la mobilisation des agents publics ainsi que la préparation d'une "manifestation massive" le 6 octobre. Les organisations lycéennes appellent également à une "semaine noire" dès lundi, avec de nouveaux blocages. La décision du gouvernement de fermer certains établissements suscite aussi la colère d'enseignants. "C'est un moyen de faire taire la parole des lycéens, de casser la grève", estime une professeure interrogée par La Provence qui dénonce l'obligation de préparer des cours à distance dans l'urgence.

10:30 - Les policiers confrontés à une situation difficile face aux blocages Interrogé ce vendredi sur franceinfo, Rudy Manna, porte-parole du syndicat Alliance Police, évoque les difficultés rencontrées par les forces de l'ordre après plusieurs jours de mobilisation. "La difficulté avec ces gamins-là, c'est qu'ils n'ont aucune limite", estime-t-il, affirmant que les policiers essuient de nombreux jets de projectiles. Il insiste également sur la difficulté d'intervenir face à des adolescents "la plupart des policiers sont pères de famille, ça rend extrêmement compliquée la façon d'agir car on a souvent, face à nous, des gamins". Ses déclarations interviennent alors que plusieurs centaines de policiers et gendarmes ont été blessés depuis le début du mouvement, selon les bilans du ministère de l'Intérieur.

10:23 - Lycée Carnot bloqué à Paris : des enseignants pris pour cible Selon les images de Radio Courtoisie, des jeunes participants au blocage du lycée Carnot dans le XVIIe arrondissement de Paris auraient lancé des poubelles et des caddies en direction du personnel de l'établissement. Ces faits, interviennent alors que le manque d'enseignants constitue l'une des principales revendications du mouvement lycéen. [BLOCUS DES LYCÉES] Au lycée Carnot, dans le 17 arrondissement de Paris, des lycéens en plein blocage sen prennent directement à leurs professeurs, en leur jetant poubelles et caddies.



Pour rappel, le manque de professeurs fait partie des revendications avancées par les pic.twitter.com/VnCMKKuty4 — Ligne Droite La matinale de RC (@Ligne__Droite) October 2, 2026

10:09 - Des dégâts matériels massifs Les dégradations se sont multipliées aux abords et à l'intérieur des établissements : en Île-de-France, la facture est chiffrée à plus d'un million d'euros, et en Auvergne-Rhône-Alpes, où 180 blocages ont été recensés en trois jours, les dégâts sont estimés entre 25 et 30 millions d'euros. À Nantes, le hall et la façade du lycée Nelson-Mandela ont été détruits par un incendie qualifié de "volontaire", et à Marseille, 45 feux étaient recensés à la mi-journée, dont l'incendie d'un véhicule des marins-pompiers devant le lycée Saint-Exupéry.



10:08 - LFI dans le viseur, une accusation rejetée Matignon et plusieurs membres du gouvernement ont imputé les débordements à La France insoumise, qualifiant le mouvement de "manœuvre organisée par LFI et ses proxys de l'ultra-gauche". Gérald Darmanin a qualifié le coordinateur Manuel Bompard de "pompier-pyromane, comme Jean-Luc Mélenchon", lui reprochant d'avoir tenu des "propos extrêmement violents" avant de "changer de ton, trop tard". De son côté, Mélenchon a fermement rejeté ces accusations "Quel service de renseignement a dit ça ? Pour qui vous vous prenez ?" tout en appelant les jeunes à n'utiliser "que des méthodes de lutte non-violentes".



10:06 - Une plateforme de concertation pour "se sentir écoutés" Le ministre a défendu la plateforme de concertation dont il avait proposé l'ouverture mercredi, destinée à permettre à "tous les lycéens" de contribuer au dialogue. Selon lui, "nos jeunes ont besoin de se sentir écoutés", et des "réponses très concrètes" pourront être trouvées à l'échelon local. Il s'est en revanche montré plus prudent sur la proposition de Gérald Darmanin de faire payer les parents de mineurs impliqués dans des dégradations : "Mais, dans ce genre de mouvement, on a beaucoup de lycéens qui se font confisquer leur mouvement par des casseurs, donc je resterais plus prudent."

10:03 - Les syndicats reçus au ministère avec leurs revendications Le président de l'Union syndicale lycéenne (USL), Ryad Rani, et la porte-parole de l'Union étudiante, Sabrine Kharbach, ont annoncé sur France Inter qu'ils seraient reçus vendredi par le ministre de l'éducation nationale. "Nous irons avec nos revendications, et on verra bien ce qu'on peut avoir", a déclaré Ryad Rani. Les deux responsables syndicaux réclament notamment un "recrutement massif d'enseignants" et "un plan d'urgence" sur la question du bâti scolaire.

09:59 - Le lycée Montaigne de nouveau bloqué ce vendredi Ce vendredi 2 octobre, le lycée du VIe arrondissement est de nouveau concerné par la mobilisation. Selon des témoins cités par Le Monde, environ 100 personnes sont rassemblées devant l'établissement. Les forces de l'ordre surveillent les lieux à distance, sans intervenir auprès du rassemblement qui ne crée pour l'instant aucun heurt. Ce blocage intervient alors que de nombreuses restrictions concernant le blocage des lycées parisiens pour éviter de nouveaux débordements ont été prises. Paris : forte mobilisation et Marseillaise entonnée par les élèves rassemblés devant le lycée Montaigne. pic.twitter.com/ZLElVFm8Bi — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 2, 2026

09:55 - 13 lycées fermés à Paris, les rassemblements interdits à leurs abords Le préfet de police de Paris, Patrice Faure, a interdit les rassemblements aux abords de 13 lycées parisiens fermés ce vendredi. Parmi eux figurent les lycées Martin-Nadaud (20e), Jean-Lurçat (13e), Pierre-Lescot (1er), Turquetil (11e), Caroline-Dorian (11e), Edgar-Quinet (9e), Elisa-Lemonnier (12e), Colbert (10e), Marcel-Desprez (11e), Simone-Weil (3e), Henri-Bergson (19e), Chaptal (8e) et Drouant (15e).



09:53 - Un mouvement né des conditions d'enseignement Le mouvement lycéen de 2026 a débuté dès le 18 septembre, se structurant d'abord autour du lycée Saint-Exupéry de Créteil avant de s'étendre à toute la France. Les revendications portent sur le manque d'enseignants et de personnels, la dégradation des bâtiments scolaires, des effectifs de classe trop chargés et la pression liée à Parcoursup. Rejoints par des étudiants universitaires, les lycéens réclament davantage de moyens humains et financiers pour l'Éducation nationale.



09:50 - "On n'est pas entendus, on est méprisés" Ryad Rani a abondé dans le même sens, résumant le sentiment qui remonte du terrain : "Ce qui remonte des blocus, c'est qu'on n'est pas entendus, qu'on est méprisés." Selon lui, "la seule réponse" apportée aux jeunes qui cherchent à faire valoir leurs revendications est "d'être réprimés". Il a toutefois condamné les violences commises contre le personnel éducatif, les qualifiant de "contre productives" pour le mouvement.



09:48 - Près de 400 lycées fermés ce vendredi Le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray avait annoncé dès jeudi soir la fermeture de près de 400 lycées pour ce vendredi, sur un total de 3 700 établissements dans le pays. La liste précise des lycées concernés n'a pas été communiquée. Plusieurs établissements, notamment à Marseille, ont opté pour l'enseignement à distance.

09:44 - 2 000 gardes à vue, à 90 % des mineurs Depuis le début du mouvement, 2 000 gardes à vue ont été effectuées, concernant des mineurs dans 90 % des cas, a indiqué le garde des Sceaux. Un tiers des violences recensées jeudi visaient des personnes. Darmanin a par ailleurs annoncé avoir demandé aux procureurs généraux de requérir la responsabilité civile des parents de mineurs impliqués dans des violences, afin qu'ils soient "solidaires financièrement des exactions de leurs enfants".

09:30 - Dans les lycées, un mouvement qui a pris une ampleur inédite depuis hier Le jeudi 1er octobre a marqué une forte accélération du mouvement, avec plus de 900 actions recensées devant des lycées sur l'ensemble du territoire national, tous les départements étant touchés. Au total, 1027 établissements sur les 3700 lycées que compte la France ont été affectés, dont 222 blocages effectifs, auxquels s'ajoutent une trentaine de campus universitaires. Les organisations mobilisées appellent à poursuivre les actions et à une grande journée nationale de manifestation mardi prochain le 6 octobre.

09:28 - Dégâts dans les lycées : Darmanin met en cause la responsabilité des parents Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a demandé aux procureurs d'engager la responsabilité civile des parents d'enfants ayant commis des dégâts lors du mouvement, afin de leur faire "payer les réparations". "C'est pas le mineur qui paye, c'est les parents, aujourd'hui c'est aussi un problème de parents", a-t-il résumé sur RTL ce vendredi matin, estimant cette réponse "bien plus utile que l'enfermement". Il a par ailleurs pointé une "minorité agissante et violente (...) dont on n'est pas tout à fait certain qu'ils soient d'ailleurs des lycéens".