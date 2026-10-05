Lycées bloqués : ça continue ce lundi, le gouvernement veut limiter les allocations familiales

Le mouvement dans les lycées perdurent et contraint le ministère de l'Education nationale à fermer 400 à 500 établissements. Le gouvernement entend "utiliser une part des allocations des parents" dont les enfants sont responsables de dégradations.

L'essentiel

La porte parole du gouvernement, Maud Bregeon, interrogée ce lundi 5 octobre, a assuré que la loi "casseur-payeur" lancée par Sébastien Lecornu sera présentée le 27 octobre, en avance sur le calendrier initial. Elle "permettra d’aller prélever dans les prestations sociales pour des dégradations commises par des majeurs ou des mineurs. On irait utiliser une part des allocations des parents", a-t-elle indiqué.

413 établissements sont perturbés ce lundi matin selon le ministère de l'Éducation nationale. Vendredi à la même heure, 564 établissements étaient concernés, soit une baisse de 27%. Le ministère précise toutefois que 40% des établissements touchés ce matin ne l'avaient encore jamais été, ce qu'il interprète comme "une tentative d'éléments extérieurs pour étendre le mouvement". Il estime de plus que cela intervient dans un contexte de "dialogue soutenu avec les lycéens".

En direct

13:26 - Une passante grièvement blessée à Aix-en-Provence Les faits remontent à jeudi dernier : au cours d'incidents avec les forces de l'ordre, une femme de 51 ans a été atteinte au visage par une pierre et a perdu un œil. Selon Le Dauphiné Libéré, un mineur de 17 ans, soupçonné d'avoir lancé le projectile, a été interpellé ce lundi et placé en garde à vue. Identifié par plusieurs témoins, il était jusque-là inconnu des services de police.

12:10 - Plusieurs incidents sérieux à travers la France Les incidents continuent à entourer les mobilisations des lycéens ce lundi à travers toute la France avec des degré différents selon les zones. À Paris, une centaine d'élèves du lycée Vauquelin ont été confinés puis évacués après trois départs de feu. Les cours ont été suspendus depuis l'incident.

À Toulouse, le lycée Raymond-Naves a concentré les tensions : feu de poubelle, gaz lacrymogènes, pompiers visés par des tirs de mortiers et au moins deux interpellations ont été signalés.

À Nancy, des mortiers ont aussi été tirés en direction de la police près de la préfecture tandis que de nouveaux établissements ont été confinés et évacués. Ces incidents majeurs interviennent alors que le ministère de l'Éducation nationale recense 413 établissements perturbés ce matin, soit 27% de moins que vendredi à la même heure.

11:58 - La Ligue des droits de l'Homme met en cause le respect de la loi des autorités Lors d'une conférence de presse organisée ce lundi avec plusieurs organisations et syndicats, Nathalie Tehio, présidente de la LDH, s'est dite "très inquiète" et a dénoncé une "dérive global par rapport à l'État de droit". Elle affirme également que "le droit international est complètement bafoué". La LDH avait déjà publié le 1er octobre un communiqué dénonçant l'usage de gaz lacrymogènes, de LBD et de grenades contre les mineurs. L'organisation annonce vouloir documenter les violences alléguées afin de saisir le Défenseur des droits.

11:44 - 413 établissements perturbés ce matin, une baisse visible par rapport à vendredi Selon le ministère de l'Éducation nationale, il y aurait une baisse de 27% des établissements touchés par des blocages par rapport à vendredi. Ces établissements "ont fait ou font l'objet d'actions ou de perturbations depuis le début de la journée". Vendredi dernier, le ministère en recensait 564 à la même heure. Autre signe d'un mouvement qui se déplace : 40% des établissements touchés ce lundi n'avaient encore connu aucune perturbation jusqu'ici, ce qui montre que la mobilisation recule en volume mais continue de gagner de nouveaux lycées.

11:20 - Plusieurs campus fermés à Aix-Marseille Ce lundi, Aix-Marseille Université a fermé administrativement plusieurs sites à Marseille ainsi qu'à Aix-en-Provence afin de "sécuriser les biens et les personnes". Les cours doivent être assurés à distance. La fermeture de plusieurs bibliothèques est également confirmée par l'université. À Science Po Aix, des étudiants ont voté un "blocage pacifique". Selon Le Monde, les forces de l'ordre sont intervenues vers 7h30 avec des gaz lacrymogènes pour libérer l'accès au bâtiment, les cours ont ensuite été annulés pour la journée. Un membre du collectif à l'origine de ce blocage présente ce blocage comme une première depuis la création du site en 1956.

11:00 - Des incidents en marge de la manifestation à Pau Ce matin, des lycéens sont mobilisés à Pau autour de Saint-Cricq dans le centre-ville. En marge du rassemblement, des petits groupes ont jeté des chaises sur un bus, provoquant une intervention des forces de l'ordre. Peu après, la vitrine d'un commerce a été brisée et plusieurs vols ont été signalés. La préfecture avait renforcé ce matin son dispositif autour de plusieurs établissements de Pau, avec notamment la possibilité d'utiliser deux drones et des restrictions sur les artifices, carburants et équipements de protection.

10:48 - En Lorraine, des tensions visibles entre Metz et Nancy À Metz, la situation s'est tendue devant le lycée Louis-Vincent, où le cortège avait été redirigé : les forces de l'ordre ont du faire usage de gaz lacrymogènes pour calmer la situation qui était montée d'un cran. À Nancy, des conteneurs ont été incendiés devant le lycée Georges-de-La-Tour, dans le quartier Beauregard. Des individus ont ensuite tenté de forcer les grilles de l'établissement, entraînant le confinement des élèves par mesure de sécurité. Un policier de la BAC a été blessé et transporté à l'hôpital. Certains parents sont venus récupérer leurs enfants, tandis que le calme était revenu vers 10 heures.

10:30 - Mathilde Panot dénonce la feuille de route du gouvernement Invitée de franceinfo ce lundi, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale affirme que la réponse présentée par Sébastien Lecornu repose sur un "mensonge". Elle conteste notamment la hausse affichée de 1,2 milliard d'euros du budget de 2027 de l'Éducation nationale, estimant qu'une fois l'inflation prise en compte, les moyens des collèges et lycées diminuent. Elle pointe aussi les 1 588 postes supprimés prévus dans le projet de budget. Mathilde Panot met également en avant les heures de cours non assurées : les statistiques officielles montrent qu'en 2024-2025, 9,8% du temps d'enseignement n'a pas été assuré dans le secondaire public, dont 7,5% en raison d'absences d'enseignants non remplacés.

10:16 - Des tensions autour des blocages à Toulouse Des individus encagoulés ont été signalés aux abords de l'établissement Raymond-Naves, où un feu de poubelle empêchait les élèves d'entrer. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser le rassemblement, selon La Dépêche. Des pompiers ont également été visés par des tirs de mortiers et au moins deux personnes ont été interpellées. Ailleurs dans Toulouse, la situation reste calme avec au total dix lycées toulousains fermés tandis que les rassemblements sont interdits autour de neuf d'entre eux.

09:56 - Le lycée Nicolas-Louis Vauquelin évacué après de fortes tensions Selon BFMTV, environ une centaine d'élèves ont d'abord été confinés au sein de l'établissement du XIIIe arrondissement de Paris, tandis que des tirs de mortiers étaient signalés à l'extérieur et qu'un feu de poubelle avait été allumé. Des coups de béquille ont été portés contre les vitres d'une porte avant que les élèves n'aient commencé à évacuer. La situation reste très particulièrement surveillée car l'établissement comporte des laboratoires et des produits potentiellement inflammables. Colère lycéenne: un incendie déclenché devant les portes d'un lycée parisien alors que des élèves sont confinés à l'intérieur https://t.co/0Dkj9wtjSK — BFM (@BFMTV) October 5, 2026

09:40 - Avant "l'acte III", le ministre de l'Enseignement supérieur redoute l'extension de la mobilisation Interrogé ce lundi sur Sud Radio, Philippe Baptiste a reconnu craindre un "embrasement" à l'échelle du pays alors qu'une nouvelle journée de manifestations est prévue mardi. Le ministre juge les images de violence vues ces derniers jours "abominables" et "inquiétantes", tout en appelant au dialogue. Il avait déjà estimé vendredi que certains aspects de la mobilisation étaient "inédits", notamment parce que des lycées et des universités habituellement peu mobilisés avaient rejoint le mouvement. Dimanche soir, Sébastien Lecornu a demandé la reprise des cours dès ce lundi "partout où la sécurité et l'état des locaux le permettent", tout en lançant cinq chantiers pour répondre aux revendications des jeunes. Blocus des lycées : @PhBaptiste "craint" un embrasement national #GrandMatin https://t.co/LIMgdJS9Le https://t.co/iT4a4ZtSAt — Sud Radio (@SudRadio) October 5, 2026

09:28 - La loi "casseurs-payeurs" arrivera au Sénat le 27 octobre Maud Bregeon l'a annoncé ce lundi sur Europe 1, alors que le gouvernement durcit sa réponse après les débordements liés au mouvement des lycéens. Le texte veut élargir la responsabilité financière : une personne participant à un groupe violent, ou restant dans un attroupement après les sommations alors que des dégradations sont commises, pourrait être tenue de participer aux réparations. Le projet prévoit également que certaines sommes dues puissent être prélevées sur des prestations familiales ou des aides au logement.

09:15 - Les candidats socialistes unanimes sur le soutien au mouvement Lors de leur dernier débat sur BFMTV dimanche soir, Jérôme Guedj, Olivier Faure, Ségolène Royal, Raphaël Glucksmann et Emmanuel Maurel ont tous défendu l'écoute des revendications des lycéens. Plusieurs idées ont été avancées par les candidats notamment par Jérôme Guedj qui veut profiter de la baisse démographique pour réduire les effectifs des classes ou encore Olivier Faure qui a proposé des "états généraux" par académie.

09:05 - Un blocage dans un lycée parisien ce lundi Ce lundi, la fermeture des lycées va certainement limiter les scènes de blocages et de débordements. Le gouvernement entend couper court à toute extension du mouvement. Mais certains jeunes se mobilisent. Ce matin, une dizaine de jeunes se sont rassemblées devant le lycée Turgot, dans le 3e arrondissement de Paris. Les étudiants de classes préparatoires peuvent toutefois accéder à leur classe, a constaté BFMTV.