Lycées bloqués : plus de 400 établissements fermés lundi, centaines de blessés, quelle suite pour la mobilisation ?
Le blocage des lycées qui a duré toute la semaine pourrait continuer. Alors que plus de 5 000 personnes ont été interpellées depuis lundi et que des centaines de personnes ont été blessées, les syndicats lycéens et la CGT appellent à poursuivre le mouvement.
- Plus de 400 établissements scolaires à travers toute la France seront fermés lundi 5 octobre en marge des blocages et des manifestations des lycéens, selon des sources gouvernementales citées par TF1-LCI.
- La tension est restée vive dans les lycées en fin de semaine. D'après le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray, 735 établissements ont connu des perturbations au cours de la journée du vendredi 2 octobre. Un bilan en recul de 30 % par rapport à la veille.
- Samedi 3 octobre, Louis Letoublon, vice-président de l'organisation Les Lycéens !, a déploré sur RMC que les violences éclipsent les revendications. Insatisfait de sa rencontre la veille avec le ministre de l'Éducation, il a réaffirmé la volonté de poursuivre la mobilisation de manière pacifique.
- La CGT appelle à rejoindre le mouvement des lycéens mardi 6 octobre et à soutenir les manifestants, notamment en leur ouvrant bourses du travail et maisons du peuple.
- Le 2 octobre, les forces de l'ordre ont procédé à "plus de 5 000" interpellations depuis lundi, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. Il précise que 85% des interpellés sont mineurs, pour la plupart des lycéens. Le ministre de l'Intérieur a déclaré ne donner "aucune consigne de retenue et aucune consigne de ne pas utiliser tout l'armement intermédiaire à disposition"
- 305 membres des forces de l'ordre ont été blessés rien que durant la journée du jeudi 1er octobre, selon le ministère de l'Intérieur. De son côté, l'Éducation nationale dénombrait jeudi 170 élèves et 65 personnels blessés depuis le début du mouvement.
13:16 - Professeur aspergé d'essence à la Ciotat : un mineur de 16 ans placé en garde à vue
Confirmant une information du Parisien, des sources concordantes ont indiqué à BFMTV qu'un mineur de 16 ans a été interpellé dans la matinée de ce dimanche 4 octobre puis placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte après qu'un professeur a été aspergé d'essence vendredi 2 octobre à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, en marge de la mobilisation lycéenne.
12:37 - Plus de 400 établissements scolaires seront fermés lundi 5 octobre
D'après des sources gouvernementales citées par TF1-LCI, plus de 400 établissements scolaires à travers toute la France seront fermés lundi 5 octobre en marge des blocages et des manifestations des lycéens.
12:27 - La liste des 28 lycées de Seinte-Saint-Denis fermés lundi 5 octobre
Pour faire face au mouvement de contestation, la préfecture a ordonné la fermeture et le passage en enseignement à distance pour la journée du lundi 5 octobre dans 28 lycées de Seine-Saint-Denis (Aubervilliers : Jean-Pierre Timbaud, Le Corbusier ; Aulnay-sous-Bois : Voillaume ; Bagnolet : Eugène Hénaff ; Bondy : Léo Lagrange, Jean Renoir ; Drancy : Paul Le Rolland, Eugène Delacroix ; Gagny : Gustave Eiffel ; La Courneuve : Denis Papin ; Le Raincy : Albert Schweitzer, René Cassin ; Les Pavillons-sous-Bois : Claude-Nicolas Ledoux ; Montreuil : Condorcet, Eugénie Cotton, Jean Jaurès ; Noisy-le-Sec : Théodore Monod, Olympe de Gouge ; Pantin : Marcelin Berthelot, Lucie Aubrac ; Saint-Denis : Paul Éluard, Suger, Frédéric Bartholdi ; Tremblay-en-France : Hélène Boucher, Léonard de Vinci ; Villemomble : Georges Clemenceau ; Villepinte : Jean Rostand, Georges Brassens). Tout rassemblement aux abords de ces établissements est formellement interdit pour la même journée.
11:48 - La facture des dégradations s'alourdit
La facture des dégradations liées aux manifestations des lycéens s'alourdit : l'Île-de-France évalue désormais les dégâts à 7 millions d'euros, l'Auvergne-Rhône-Alpes entre 25 et 30 millions d'euros (un montant incluant les abords des établissements et les véhicules), tandis que dans les Pays de la Loire, les travaux nécessaires pour le seul lycée Nelson-Mandela de Nantes sont provisoirement estimés à au moins 2 millions d'euros, précise Le Monde.
10:57 - Le ministre de l'Éducation annonce un plan d'urgence
Face au sentiment des lycéens d'être "souvent consultés, mais pas souvent entendus", le ministre de l'Éducation Édouard Geffray a annoncé le lancement dès la semaine prochaine d'un plan d'urgence destiné à "accélérer le remplacement des professeurs", tout en ouvrant de grands chantiers sur les rythmes scolaires, la taille des effectifs, la rénovation du bâti et le renforcement de la démocratie lycéenne, indique Le Monde.
Le mouvement dans les lycées de 2026 a débuté dès le 18 septembre, se structurant d'abord autour du lycée Saint-Exupéry de Créteil avant de s'étendre à toute la France. Les revendications portent sur le manque d'enseignants et de personnels, la dégradation des bâtiments scolaires, des effectifs de classe trop chargés et la pression liée à Parcoursup. Rejoints par des étudiants dans les universités, les lycéens réclament davantage de moyens humains et financiers pour l'Éducation nationale.