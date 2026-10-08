Blocus des lycées, en direct : 375 établissements fermés, des tensions avec la police

Le mouvement de blocage des lycées se poursuit jeudi 8 octobre avec un appel à un "acte IV" par plusieurs organisations lycéennes et étudiantes. Le nombre d'établissements fermés serait finalement en baisse.

L'essentiel

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11:05 - De fortes tensions à Saint-Étienne De violents incidents ont éclaté ce jeudi matin devant le lycée Étienne-Mimard vers 7h45. Une cinquantaine de jeunes vêtus de noir, certains équipés de barres de fer et de cocktails Molotov, ont pris pour cible l'établissement, incendiant une partie de sa façade, rapporte Le Progrès. À l'arrivée des CRS, des tirs de mortiers d'artifice ont visé les forces de l'ordre qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes. Un autre établissement, le lycée Claude-Fauriel, a été visé par un assaut de jeunes et de nouveaux affrontements y ont été signalés. . Mouvement lycéen : début de matinée sous tension à Saint-Étienne. Tôt ce jeudi matin, le lycée Étienne-Mimard a été pris d'assaut aux alentours de 7h45. La situation en direct sur notre site : https://t.co/dLfMdQdQcI #Lycées #SaintEtienne https://t.co/1Y8xopuvXC — Le Progrès Loire (@Leprogresloire) October 8, 2026

10:55 - 761 policiers et gendarmes blessés Le syndicat de police UN1TÉ a réagi au bilan de 761 policiers et gendarmes blessés depuis le mouvement lycéen communiqué par Laurent Nuñez devant lesdéputés. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'organisation rappelle que derrière ces chiffres se trouvent des agents blessés dans l'exercice de leurs fonctions et dénonce une banalisation de la violence. Le syndicat exprime également son soutien aux forces de l'ordre mobilisées sur le terrain. 761 POLICIERS ET GENDARMES BLESSÉS. Ce ne sont pas de simples statistiques. Ce sont 761 collègues touchés dans lexercice de leurs missions. La violence ne peut jamais être banalisée. Soutien à tous nos collègues mobilisés. #UN1TÉ https://t.co/7gfGxA00X1 — UN1TÉ (@UN1TE_policenat) October 8, 2026

10:41 - La situation se tend à Caen De fortes tensions ont éclaté ce jeudi matin aux abords du lycée Laplace à Caen. Selon Ouest-France, un important feu a été allumé à proximité de l'établissement, tandis que le bâtiment d'accueil a subi de lourdes dégradations. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont chargé des manifestants dans les rues voisines. Ces incidents interviennent alors que le préfet du Calvados avait pris dès mercredi un arrêté limitant notamment la détention de produits inflammables et pyrotechniques afin de prévenir de nouveaux débordements.

10:22 - Un lycéen placé sous contrôle judiciaire à Aix-en-Provence Le 1er octobre dernier, un rassemblement avait lieu à Aix-en-Provence proche d'un lycée. Durant cette mobilisation, un jeune homme de 17 ans, en voulant jeter des projectiles sur les forces de l'ordre a malencontreusement touché une passante à l'œil. À la suite de son jugement, le jeune homme est donc placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction de manifester pendant trois mois, une obligation de poursuivre ses études et une interdiction de quitter le territoire. Ayant reconnu les faits, lors de sa garde à vue, le lycéen avait déjà annoncé regretter "profondément" son geste.

10:06 - Les ministres de l'éducation recevront les organisations à 15 heures Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale et Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur, recevront à 15 heures au ministère trois associations lycéennes, comme ils s'y étaient engagés la semaine dernière. Cette rencontre doit permettre aux représentants des jeunes de remettre sur la table leurs principales revendications et de trouver des solutions communes.

10:00 - Intervention policière près du lycée Hélène-Boucher Les forces de l'ordre tentent ce jeudi matin de dégager le blocage, établi à partir de nombreuses poubelles, installé aux abords du lycée Hélène-Boucher, dans le 20e arrondissement de Paris. L'établissement reste l'un des principaux points de mobilisation de la capitale depuis plusieurs jours et avait déjà été bloqué mercredi. Colère lycéenne: les forces de l'ordre tentent de dégager le blocage mis en place aux abords du lycée Hélène Boucher, dans le XXe arrondissement de Paris https://t.co/DZSpJ0bppO — BFM (@BFMTV) October 8, 2026

09:47 - Panthéon-Assas rejoint les blocages Un rassemblement et un blocus sont en cours ce jeudi matin devant l'université Panthéon-Assas, à Paris, dans le cadre de "l'acte IV". L'action s'inscrit dans la volonté nationale de l'Union étudiante de bloquer les campus dans la matinée, dans la continuité du mouvement d'hier avec près de 40 % des établissements du supérieur qui se sont retrouvés bloqués. Blocus des #Lycées : rassemblement et blocus en cours devant l'université Panthéon-Assas à Paris. https://t.co/El8RxWEKC8 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 8, 2026

09:42 - Bruno Retailleau souhaite interdire LFI Bruno Retailleau a de nouveau défendu ce jeudi sur LCI l'idée d'une interdiction de La France insoumise, qu'il accuse d'entretenir une "banalisation de la violence" autour du mouvement lycéen. Le candidat LR à la présidentielle estime que la crise actuelle relève d'abord d'un problème d'autorité plutôt que de moyens et critique également la suspension des grenades assourdissantes. Sur l'éducation, il défend davantage de sélection dans l'accès au supérieur et une revalorisation de l'enseignement professionnel. Sa proposition reste très contestée : les éléments actuels ne suffiraient pas, en l'état, à justifier une dissolution au regard du droit. Lycées : @BrunoRetailleau : "J'en ai marre de cette banalisation de la violence. (...) En France, il y a un privilège rouge, un privilège de l'extrême gauche" L'interview d'@Acarrouer https://t.co/aW2d3tq1m7 — LCI (@LCI) October 8, 2026

09:30 - Bastille, point de rassemblement massif de cet "acte IV" Cet après-midi à 15 heures, l'Union étudiante veut faire converger tous les lycéens et étudiants vers la place de la Bastille. Cette nouvelle "prise de la Bastille", intervient après une matinée consacrée à de nouveaux blocages de lycées et de campus, puis à des rassemblements devant des préfectures franciliennes entre midi et 14 heures.

09:18 - Une centaine d'étudiants devant l'Institut Catholique de Paris La mobilisation étudiante reprend ce jeudi à Paris. Environ une centaine d'étudiants sont rassemblés devant l'Institut Catholique de Paris, dans le cadre de "l'acte IV" du mouvement. Cette action s'inscrit dans une dynamique qui touche encore de nombreux établissements du supérieur. Mercredi, 40% des établissements étaient perturbés, selon le ministère de l'Enseignement supérieur. À l'heure actuelle, aucun débordement n'est à signaler et l'ambiance est annoncée comme détendue. Blocages des facultés: une centaine d'étudiants réunis devant l'Institut Catholique de Paris https://t.co/WOznzwsuNY — BFM (@BFMTV) October 8, 2026

09:09 - Une mobilisation aussi forte que l'acte III ? Pendant l'acte III mardi 6 octobre, les organisations lycéennes avaient appelé à la mobilisation ainsi que des syndicats de l'Education nationale. C'est le cas aussi ce jeudi. Entre 266 000 à 450 000 manifestants avaient été recensés dans toute la France, seront-ils aussi nombreux ce jeudi ? Le nombre de lycéens perturbés est, pour le moment, en baisse ce matin. Sébastien Lecornu a également annoncé l'arrivée de mesures d'ici la fin du mois et une hausse du budget de l'Education nationale.

09:00 - Des mobilisations plus importantes dès la semaine prochaine ? Un appel à mobilisation a été lancé ce jeudi pour "l'acte IV" de la mobilisation lycéenne. La présidente de La Fédération des associations générales étudiantes, Suzanne Nijdam, avait promis mercredi une poursuite de la mobilisation avec "des rassemblements" dès ce jeudi, mais aussi "des manifestations de plus grande ampleur la semaine prochaine". De son côté, l'Union syndicale lycéenne demande dès la semaine prochaine un rendez-vous avec le Premier ministre.

08:55 - Edouard Geffray en visite dans un lycée ce matin Le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, va se rendre à 9h30 ce jeudi dans un lycée à Reims. Il va participer à un "temps lycéen" et de "dialogue". Ces heures de cours "banalisées" avaient été annoncées par Sébastien Lecornu pour permettre aux élèves et au personnel de faire remonter leurs difficultés.

08:48 - 375 établissements fermés totalement ou partiellement ce jeudi matin Selon les chiffres prévisionnels annoncés par le ministère de l'Education nationale, 224 lycéens sont totalement fermés ce jeudi matin et 151 ouvrent seulement partiellement, soit 375 établissements touchés. Ce chiffre représente une baisse de 30% par rapport à la veille à la même heure. La baisse des perturbations se poursuit, malgré l'appel à un "acte IV" ce jeudi. Ainsi, 94% des établissements scolaires sont ouverts totalement ou partiellement.