Lycées bloqués en direct : une mobilisation record avec 1 800 établissements touchés et de nouveaux soutiens

Le mouvement de blocage des lycées est reconduit ce mardi 6 octobre et passe un nouveau cap avec des manifestations en plus des actions devant les établissements. Il reçoit aussi le soutiens de plusieurs syndicats. Le gouvernement redoute, lui, la venue de casseurs et l'éclatement de violences urbaines.

L'essentiel

En direct

12:40 - Les Ecologistes dénoncent une répression policière "hors norme" et appellent à manifester en blanc Les élus écologistes appellent, comme leurs collègues insoumis, à participer aux mobilisations des lycéens "avec des casques blancs, des brassards blancs, des vêtements blancs, pour aller protéger nos enfants dans les manifestations", comme l'a déclaré leur cheffe Marine Tondelier devant un lycée de Lens. L'écologiste juge la mobilisation des jeunes juste et dénonce une répression policière "hors norme" impliquant l'usage de grenades de désencerclement et de LBD pour du maintien de l'ordre. "Moi, j'y serai. Et je pense que si je suis capable d'y être cet après-midi, tout le monde peut l'être", a ajouté la candidate à la présidentielle qui a accouché il y a moins de trois semaines.

12:22 - Le gouvernement promet une "réponse pénale ferme, mais mesurée" face aux violences Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé avoir tenu "une nouvelle réunion avec l'ensemble des procureurs généraux sur les violences et les dégradations commises en marge des manifestations lycéennes" ce matin. Il assure que face aux violences, la "réponse pénale est ferme mais mesurée". Il assure que "80 %" des poursuites "concernent essentiellement des alternatives à la prison ferme et la responsabilisation des parents". Pour rappel, 6 059 interpellations ont été effectuées depuis le 28 septembre et ont donné lieu à plus de 5 000 gardes à vue. Parmi ces derniers, 14 personnes dont 4 mineurs ont été placés en détention provisoire et 1 820, dont 1 423 mineurs, font l'objet de poursuites.

12:05 - LFI dénonce la répression policière et appelle à la démission du ministre de l'Intérieur Lors du point presse hebdomadaire du groupe de députés LFI, Mathilde Panot a appelé à la démission de Laurent Nuñez, le ministre de l'Intérieur. L'élue dénonce une "répression jamais vue" contre des lycéens et pointe l'exemple que cela donne de la France : "Seul pays européen où des enfants peuvent être mutilés juste pour avoir manifesté pour un avenir meilleur". Elle appelle donc à la démission du premier flic de France : "Lorsque vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il n'y a aucune consigne de retenue et aucune consigne de ne pas utiliser tout l'armement à disposition des forces de sécurité intérieures, non seulement il permet le pire mais il se déshonore". Quant à l'origine de mouvement lycéen et des blocages des lycées, Mathilde Panot estime que le responsable "c'est Emmanuel Macron et la politique de casse de l’Éducation nationale faite depuis neuf ans".

11:58 - Une enquête de l'IGPN ouverte après une suspicion d'agression sexuelle L'IGPN a été saisie après une interpellation suspecte d'une jeune fille survenue hier à Metz en marge de la mobilisation des lycéens selon les informations de BFMTV et RMC. L'enquête porte les images de cette interpellation diffusées sur les réseaux sociaux. On y voit un policier interpellant une jeune fille, semblant passer ses mains dans les cheveux et sur la poitrine dans l'interpellée. L'enquête confiée à la police des polices porte sur la recherche d'une éventuelle agression sexuelle commise par le policier.

11:31 - Des risques de violences à l'arme blanche signalés à Strasbourg Les forces de l'ordre indiquent avoir reçu plusieurs signalements concernant d'éventuels risques de violences à l'arme blanche en marge des blocus d'établissements scolaires de Strasbourg rapporte Le Parisien. Dans des conversations Snapchat, des personnes inciteraient à "ramener des couteaux" et "à planter des civils dans la foule devant le lycée Couffignal", précise le journal.

11:23 - Pourquoi des adultes se mobilisent auprès des lycéens avec des casques ou brassards blancs En plus des lycées et étudiants, des adultes sont attendus et présents dans les cortèges et les rassemblements ce mardi. Il s'agit de professeurs soutenant le mouvement, ou encore de parents d'élève également en accord avec la mobilisation. S'ils sont là pour apporter leur soutien, ils sont aussi présents pour protéger les jeunes de la répression policière. Plusieurs élus, notamment insoumis ou de gauche, ont appelé les enseignants et parents à se rendre dans les rassemblements avec un accessoire blanc - casques, brassards ou encours foulards - pour s'interposer entre les jeunes et les policiers. Jean-Luc Mélenchon a lui-même partagé cet appel expliquant que de telles mesures ont déjà fait leurs preuves : "On l’avait déjà fait après la mort de Malik Oussekine ou dans les années 1990 pour protéger les lycéens. On a un devoir d’abord de protection à leur égard".

11:09 - Entre 150 000 et 200 000 personnes attendues dans les manifestations partout en France Des manifestations sont prévues dans tous les villes de France à l'appel des syndicats lycéens et étudiants et les autorités s'attendent à voir entre 150 000 et 200 000 manifestants dans les rues selon des sources sécuritaires citées par BFMTV. Les cortèges devraient être massivement composés de lycéens et d'étudiants, mais la présence de nombreux soutiens, notamment syndicaux, est aussi anticipée. La mobilisation pourrait aussi être gonflée par la grève des enseignants, déclarée en soutien à la mobilisation lycéenne, qui laisse certains élèves sans occupation aujourd'hui.

11:04 - 90 % des universités perturbées selon l'Union étudiante L'Union étudiante annonce que 90 % des universités de France sont perturbées par la mobilisation ce mardi. Plus de 57 sites universitaires sont bloqués de Montpellier à Lille en passant par Paris, Le Mans, Poitiers ou encore Toulouse. A noter qu'au moins 27 universités sont concernées par des fermetures administratives préventives en vue des mobilisations, soit plus de 30 % des sites universitaires.

10:56 - L'Union syndicale lycéenne revendique "1 800 lycées à l'arrêt" ce mardi Dans un communiqué, l'Union syndicale lycéenne affirme que 1 800 lycées sont "a l’arrêt" ce mardi pour l'acte III de la mobilisation et salue "une journée noire historique". Elle détaille que les 1 800 établissements bloqués, sujets à des manifestations ou fermés par l'Education nationale. Jusqu'à présent, les actions menées avaient visé au maximum plus de 550 lycées selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 1800 lycées a larrêt : l'acte III est une journée noire historique LUSL recense aujourd'hui 1800 lycées bloqués, sujets à des manifestations ou fermés d'office par l'Education nationale. Le niveau de la mobilisation atteint un nouveau record. Notre communiqué : https://t.co/Jb1WLu4rtk — Union Syndicale Lycéenne | USL (@USLSyndicat) October 6, 2026

10:50 - "On n'arrêtera pas de se mobiliser tant qu'il n'y aura pas les 10 milliards sur la table" Non seulement de souligner la force de la mobilisation, la porte-parole de l'Union étudiante, Sabrine Kharbach s'avance sur la durée de celle-ci : "On n'arrêtera pas de se mobiliser tant qu'il n'y aura pas les 10 milliards sur la table". Ce montant correspond au coût estimé des mesures qui permettrait de mettre fin à la précarité étudiante et à la dégradation du bâti scolaire dans les lycées selon l'Union étudiante.

10:48 - "C'est historique" : l'Union étudiante salue la force de la mobilisation L'Union étudiante, qui a appelé à la grande mobilisation du 6 octobre avec l'Union syndicale étudiante, salue un mouvement inédit de la jeunesse à travers la France. "C'est historique", a assuré Sabrine Kharbach, porte-parole de l'Union étudiante, sur BFMTV expliquant que certains établissements n'ayant jamais été concernés par des mobilisations étudiantes le sont aujourd'hui : "Il y a des campus qui n'avaient jamais été bloqués auparavant. Je pense par exemple à Lyon I qui accueille la fac de droit. On a le campus de Sciences Po à Aix-en-Provence qui n'a jamais été bloqué, même en mai 1968. [...] On voit que tous les sites universitaires sont mobilisés".

10:40 - Une chaîne humaine et des gaz lacrymogène devant un lycée parisien Plusieurs actions sont menées devant les lycées parisiens ce mardi comme devant le lycée Hélène Boucher sur le cours de Vincennes où des lycéens, des parents d'élèves, des professeurs et des syndicalistes ont formé une chaîne humaine. La mobilisation est pacifique, mais encadrée par les forces de l'ordre. La tension est cependant montée d'un cran lorsque les forces de l'ordre ont tenté de faire reculer les manifestants pour rétablir la circulation, en vain, et ont ensuite usé de gaz lacrymogène pour disperser la foule.

10:31 - Les premières manifestations de lycéens se sont élancées Après les blocages observées ce matin devant certains lycéens, les premières manifestations de ce mardi 6 octobre s'élancent dans plusieurs villes de France. Les cortèges composés de lycéens, mais aussi de professeurs, de parents d'élèves, de syndicalistes et d'autres personnes venues soutenir la mobilisation sont partis à 10 heures à Nantes et à Lyon, et à 10h30 à Marseille, Angers et Saint-Etienne.

10:19 - La main d'un lycéen arrachée par une grenade : la réaction du gouvernement Un adolescent de 15 ans a été grièvement blessé après l’explosion d’une grenade devant un établissement scolaire à Lens lundi matin. Le ministre de l'Intérieur a évoqué "un drame" sur France Inter. Il a fait savoir qu'une enquête a été ouverte, notamment auprès de l'IGPN, pour déterminer les circonstances dans lesquelles le drame s'est produit. Laurent Nuñez a indiqué que la situation était tendue devant le lycée et qu'il "y avait un certain nombre de jets de projectiles". Le procureur de la République de Béthune, Etienne Thieffry, expliquait hier ne pas être en mesure "de dire formellement si le lycéen a récupéré une grenade qui a explosé dans sa main, ou si la grenade aurait atterri sur lui". De son côté, Le Parisien cite une source policière selon laquelle le lycéen "aurait ramassé une grenade de désencerclement lancée par les CRS, pour la relancer, qui aurait alors explosé dans sa main".