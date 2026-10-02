Affaire Jubillar : de nouveaux ossements retrouvés en parallèle d'une reconstitution "frustrante"

Une nouvelle reconstitution de la mort de Delphine Aussaguel, l'épouse de Cédric Jubillar, s'est tenue ce vendredi 2 octobre à Cagnac-les-Mines et Mailhoc, dans le Tarn. De nouveaux ossements ont par ailleurs été trouvés.

Cédric Jubillar était à Cagnac-les-Mines et Mailhoc, dans le Tarn, ce vendredi 2 octobre. Dès 9h30 du matin, pas moins de 150 gendarmes étaient sur le pont pour sécuriser la reconstitution judiciaire de la médiatique affaire Jubillar. La ville de Cagnac-les-Mines avait carrément été mise sous cloche dès jeudi, en vue de la reconstitution. Alors que l'époux de Delphine Aussaguel a avoué en juillet dernier l'avoir tuée et révélé où il avait caché le corps, de nouvelles fouilles avaient également lieu depuis mercredi dans les environs pour tenter de retrouver le reste des ossements de la mère de famille.

Selon les informations de La Dépêche, ces fouilles, organisées dans le cadre d'un supplément d'information qui avait été ordonné après les aveux de Cédric Jubillar en juillet, auraient permis de retrouver plusieurs ossements. L'un d'eux pourrait être un tibia appartenant à Delphine Jubillar. Des analyses plus poussées doivent cependant encore être réalisées pour que soit déterminée avec certitude leur origine. À noter que ces nouveaux ossements ont été découverts dans un champ qui n'avait pas pu être passé au peigne fin lors des dernières fouilles, rapporte BFMTV.

Le corps de Delphine Jubillar caché sous un monticule de terreau

Pour rappel, les premiers ossements appartenant à Delphine Aussaguel avaient été retrouvés le 16 juillet dernier sous un tas de fumier, à Mailhoc. L'agriculteur à qui appartient le monticule de terreau a, au fil des années, utilisé la terre, épandant avec dans ses champs alentour d'éventuels ossements de Delphine Jubillar, ce qui complique aujourd'hui la tâche des enquêteurs.

Alors que la reconstitution du squelette est particulièrement complexe dans ces conditions, elle n'en demeure pas moins primordiale. Les ossements de Delphine Jubillar peuvent en effet encore présenter des indices qui pourraient permettre aux enquêteurs de confirmer ou d'infirmer certains dires de Cédric Jubillar.

Ce vendredi, à l'issue d'une reconstitution qui aura duré quatre heures, plusieurs avocats n'ont pas caché leur déception. "Il ne nous aide toujours pas. Six ans après, il reconstitue des fragments mémoriels... Je crois, en tant qu'avocat de Louis et Elyah, qu'il y a des séquences dans une vie qui ne s'oublient jamais", a estimé auprès de franceinfo Laurent Boguet, l'avocat des enfants du couple Jubillar. Et le conseil d'une cousine de Delphine Jubillar de confier pour sa part que la reconstitution "était à la fois constructive et frustrante". Pour les parties civiles, l'enjeu de cette reconstruction était avant tout de pouvoir prouver que Cédric Jubillar avait prémédité le meurtre de son épouse. Le mari de Delphine Jubillar doit en effet être jugé en appel à Toulouse dans quelques mois, du 30 avril au 14 mai 2027.