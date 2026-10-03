Reconnu comme policier, il est roué de coups dans un tramway à Lyon : ce que l'on sait

Un policier en civil a été frappé par un groupe de jeunes hommes dans le tramway T4, à Lyon, vendredi 2 octobre. Une enquête a depuis été ouverte pour identifier les agresseurs, toujours en fuite.

Vendredi 2 octobre, dans l'après-midi, un policier qui n'était pas en uniforme a été violemment frappé à bord du tramway T4, à Lyon. Selon des informations de BFM Lyon, il se rendait à son service lorsqu'il a voulu faire cesser les incivilités de plusieurs individus à bord de la rame. Son intervention a dégénéré en agression.

Blessé, le fonctionnaire a été conduit à l'hôpital Jean-Mermoz, puis il a déposé plainte. D'après Le Progrès, il a été pris à partie par un groupe de quatre hommes, âgés, selon toute vraisemblance, de 18 à 20 ans. L'un d'eux aurait réussi à l'identifier comme étant un membre de la police. Le quotidien indique que la victime s'en sort avec un hématome à l'œil et quelques égratignures au visage.

Une enquête ouverte, les agresseurs en fuite

Les auteurs des coups n'ont pas encore été retrouvés. Samedi 3 octobre, la préfecture du Rhône a réagi sur le réseau social X. "S'en prendre à un policier, c'est s'en prendre à la République", a déclaré le préfet Étienne Guyot. Il a ensuite précisé qu'une enquête avait été ouverte sous l'autorité du procureur de la République afin de retrouver les responsables de l'agression.

Le préfet Étienne GUYOT condamne avec la plus grande fermeté l'agression dont a été victime hier un policier dans le tramway T4 alors qu'il intervenait en civil pour faire cesser de nombreuses incivilités.



Le préfet adresse son soutien total au fonctionnaire blessé et lui — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 3, 2026

Le syndicat Alliance Auvergne-Rhône-Alpes a lui aussi réagi sur Facebook, où il dénonce "la lâcheté et les violences de ces voyous".

Les violences en hausse dans le Rhône

Ces faits s'inscrivent dans un contexte de hausse des violences physiques dans l'espace public dans le département du Rhône. Selon les chiffres du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure relayés par Le Progrès, le département a recensé 7 395 victimes en 2025, contre 5 888 en 2020, soit une progression de près de 30 % en cinq ans.

Le Rhône se classe ainsi au cinquième rang national. À Lyon, la hausse est encore plus nette, car la ville comptabilise à elle seule 2 761 victimes, soit plus de 18 % de plus qu'en 2024. Le 2e arrondissement arrive en tête, avec 375 victimes, soit 12,5 pour 1 000 habitants. Les secteurs centraux, très fréquentés et bien desservis par les transports en commun, demeurent les plus exposés.

