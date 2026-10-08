Une femme poignardée à Nice, près de la promenade des Anglais : un suspect arrêté, son profil est clair

Une femme est morte ce jeudi 8 octobre à Nice après avoir été poignardée. Son conjoint est soupçonné d'être à l'origine des faits.

Une femme a été mortellement blessée ce jeudi 8 octobre dans le quartier Magnan, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Selon les informations de BFM Nice Côte d'Azur, les faits se sont produits aux alentours de 13 heures. La victime aurait été attaquée à l'arme blanche, avant l'intervention des secours. Malgré sa prise en charge, elle n'a pas survécu à ses blessures. Un périmètre de sécurité a été installé dans le secteur afin de permettre les premières constatations. Le drame s'est produit en pleine journée, dans ce quartier situé à l'ouest du centre-ville.

Le conjoint de la victime est actuellement suspecté d'être l'auteur des coups mortels. Il s'agirait d'un homme né en 1986 en Ukraine qui aurait lui-même appelé les secours après les faits. Malheureusement, la femme est décédée bien avant l'arrivée du SAMU sur place malgré les tentatives de la réanimer. Les circonstances ayant précédé l'agression restent à éclaircir. La responsabilité pénale de l'homme reste à établir, une enquête pour "homicide sur conjoint" a été ouverte et confiée au Service Local de Police Judiciaire de Nice.

Plusieurs questions restent désormais sur la table, notamment sur le déroulement de l'agression et les circonstances dans lesquelles la victime a reçu les coups. Aucune communication officielle du parquet de Nice n'a encore pu être retrouvée. Si la piste de l'homicide reste privilégiée, elle demeure cependant une hypothèse, comme l'indique BFMTV. Éric Ciotti, maire de la ville, a réagi sur X "Je suis profondément bouleversé par ce drame, qui laisse deux enfants privés de leur mère". Il s'agirait à ce jour du 110e féminicide recensé en France en 2026.