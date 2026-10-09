Saint-Louis-de-Montferrand : un adolescent mort par balle, ce que l'on sait de l'enquête

A Saint-Louis-de-Montferrand, en Gironde, un adolescent a été retrouvé ce jeudi 8 octobre sans vie en bord de Garonne. Il aurait été tué par arme à feu.

Le corps d'un jeune homme de 16 ans a été découvert à Saint-Louis-de-Montferrand, en Gironde, ce jeudi 8 octobre. La gendarmerie a été appelée dans l'après-midi pour un jeune homme blessé en bord de Garonne. A leur arrivée sur place, il était décédé. Il a été retrouvé à proximité de la Cale de Jourdanne. Cette guinguette a annulé ses festivités pour la semaine prochaine.

Le jeune homme a probablement été tué par arme à feu : son corps présentait des traces correspondantes à un tir. Une enquête pour meurtre a alors été ouverte, a annoncé le parquet de Bordeaux. Celle-ci a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux-Bouliac. Aucune interpellation n'aurait eu lieu pour le moment. Les circonstances du drame doivent encore être déterminées, ainsi que les raisons de la présence de l'adolescent sur les lieux.

Le jeune homme serait originaire de la commune. Sa famille serait issue de la communauté des gens du voyage. Les habitants de Saint-Louis-de-Montferrand sont sous le choc. "C'est horrible, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est triste. On a beaucoup de mal, surtout pour les parents, c'est un enfant d'ici et ça m'inquiète", a confié une habitante à France 3 Nouvelle-Aquitaine. "Suite à l'événement tragique survenu sur la commune cet après midi, une enquête est en cours auprès de la gendarmerie. La municipalité ne diffusera donc aucune information à ce sujet", a, pour sa part, écrit la mairie de la commune.