Une voiture de police a foncé sur des lycéens à Dunkerque : de nouveaux témoignages saisissants

Percutée par une voiture de police à Dunkerque lundi, une adolescente de 14 ans a porté plainte. Une enquête est en cours pour "mise en danger d'autrui".

Le parquet de Dunkerque a annoncé ce vendredi 9 octobre qu'une adolescente de 14 ans avait porté plainte après avoir été percutée par une voiture de police. Les faits sont survenus lundi 5 octobre, en marge de la mobilisation lycéenne. À la suite de la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux qui montre une voiture de police "avancer à vive allure à proximité de plusieurs personnes" qui circulent à pied, une enquête a été ouverte par le parquet pour "mise en danger d'autrui". En parallèle, une enquête disciplinaire a également été lancée afin de faire toute la lumière sur ce rodéo de la police au beau milieu de la mobilisation des lycéens à Dunkerque. À noter que dans les vidéos qui circulent, une seule personne semble être présente à l'intérieur du véhicule.

Le Monde a depuis recoupé plusieurs vidéos montrant le 4x4 de la police nationale en train de foncer en direction des jeunes manifestants qui se trouvaient alors à quelques centaines de mètres des deux lycées du centre-ville de Dunkerque, qui ont fait l'objet de blocages. Les images relayées par nos confrères témoignent de divers projectiles lancés en direction du véhicule tout-terrain des forces de l'ordre. Puis, le 4x4 de la police nationale se met à rouler à vive allure, à plusieurs reprises, dans la direction de lycéens qui se mettent à hurler de terreur et à courir dans tous les sens.

VIDÉO - Mobilisation #lycéenne : une voiture de la police nationale a foncé sur un groupe de manifestants à #Dunkerque. (témoins) https://t.co/rnwLD2aV8c — Brèves de presse (@Brevesdepresse) October 7, 2026

"Il a regardé dans son rétroviseur comme s'il voulait être sûr... Et il a redémarré à toute vitesse"

Outre l'ouverture de deux enquêtes, administrative et judiciaire, la préfecture du Nord a condamné les faits, déplorant une intervention qui "ne correspond pas aux doctrines d'emploi et orientations données dans le cadre habituel par le ministère de l'intérieur, le préfet" et le directeur de la police dans le département. De son côté, le parquet explique que les investigations suivent leur cours. Des témoins sont activement recherchés et les images de vidéosurveillance de la ville sont passées au crible. Il est également question d'un examen médico-légal de la victime.

À noter que l'adolescente de 14 ans qui a déposé plainte avec son représentant légal affirme que le véhicule de police l'aurait heurtée au moment où il reculait. "On a vu la voiture accélérer. On a eu peur. On est tous partis en courant...", confie la jeune fille, prénommée Julie, à BFMTV. Et de poursuivre : "Mais d'un seul coup, en me tournant, j'ai vu qu'il reculait vers moi. Il m'a percutée à la hanche et sur le haut de la jambe. Je me suis retrouvée au sol. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait..."

Auprès de BFMTV, l'une des amies de la jeune fille, également sur place au moment des faits, a expliqué que Julie avait, semble-t-il, un petit peu perdu ses esprits lorsqu'elle a été renversée. Elle a dû être aidée pour se remettre debout. Elle avait très mal à la jambe et à la hanche. La jeune femme a donc été emmenée à l'hôpital où elle a pu être examinée. Une "contusion sans gravité" a été constatée au niveau de sa hanche, relate franceinfo. La jeune femme a pu sortir de l'établissement de santé dans la foulée de son examen. "J'ai un énorme hématome. Un très gros bleu", confie-t-elle. Quant au policier qui conduisait la voiture, l'amie de Julie affirme l'avoir vu de loin lorsqu'il s'arrêtait : "Il a regardé dans son rétroviseur comme s'il voulait être sûr... Et il a redémarré à toute vitesse."