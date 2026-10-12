Incendie à Paris : le marché des Enfants rouges sinistré... Que s'est-il passé ?

Un incendie s'est déclaré sur le marché des Enfants rouges, dans le IIIe arrondissement de Paris, dans la nuit de dimanche à lundi. Le feu est éteint, mais les commerces sont ravagés et l'origine du feu encore indéterminée.

Des flammes et un important nuage de fumée se sont élevés dans le ciel parisien dans la nuit de dimanche à lundi. Un violent incendie s'est déclaré sur le marché des Enfants rouges, un site très passant et touristique du IIIe arrondissement de Paris. Les pompiers sont rapidement intervenus sur le feu qui " a commencé autour de 4 heures du matin" selon les déclarations de la mairie au Parisien. Le marché partiellement couvert est sinistré.

Incendie très violent en cours dans le centre de Paris https://t.co/pApvknjuFX — Parisien du 1er (@p4risien) October 12, 2026

Les sapeurs-pompiers sont parvenus à maitriser le feu et le maitre de Paris centre, Ariel Weil, a confirmé l'extinction complète de l'incendie peu avant 8 heures au Parisien : "C'est éteint. Il y avait encore un petit foyer, mais dans ces cas-là, les pompiers restent un moment en raison des décombres. Ils ont déjà entamé la décrue des moyens. L'édile appelle tout de même à "éviter le secteur de la rue de Bretagne". Il a aussi salué la "force et l'efficacité" avec laquelle les pompiers sont intervenus "dans un lieu qu'ils connaissaient heureusement bien", mais a regretté que le marché ait été "ravagé" par les flammes.

Si les dégâts matériels sont considérables avec l'incendie du marché des Enfants rouges, le maire assure "qu'il n'y a pas de mort et pas de blessés". Le marche semble par ailleurs avoir été la seule zone touchée par les flammes : "Les pompiers ont réussi à circonscrire le feu au marché. Le marché est ravagé, mais a priori aucun immeuble n'a été touché". Reste que les "quelques dizaines de commerçants qui travaillent" dans ce marché parisien ont beaucoup perdu dans les flammes. Ariel Weil a fait savoir que la mairie aller évaluer la situation pour leur prise en charge.

Auprès des @PompiersParis intervenus avec force et efficacité dans un lieu quils connaissaient heureusement bien, le marché des enfants rouges, hélas ravagé par les flammes tôt ce matin. Feu maîtrisé mais marché totalement sinistré. Évitez le secteur de la rue de Bretagne. https://t.co/WaDQN5Wrwq — Ariel Weil (@ArielWeilT) October 12, 2026

Une fois l'incendie du marché des Enfants rouges éteint, des investigations pourront être menées pour déterminer l'origine du feu, et comprendre s'il s'agit d'un incendie accidentel ou criminel. Pour l'heure, les causes de l'incendie à Paris sont encore inconnues.

Le marché des Enfants rouges, connu pour ses stands de restauration et de producteurs, est le plus ancien marché couvert de Paris encore en activité. Fondé en 1615 sous le règne de Louis XIII, il doit son nom à l'ancien hospice des Enfants-Rouges, un orphelinat créé au XVIe siècle et dont les pensionnaires étaient reconnaissables par leurs vêtements rouges, couleur de la charité chrétienne. Inscrit au titre des monuments historiques depuis 1982, le marché avait été menacé de démolition en 1994 avant d'être sauvé grâce à une forte mobilisation des habitants et de personnalités du quartier.