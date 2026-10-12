Fusillade au collège Lakanal d'Aubagne, en direct : le suspect a fait entrer son arme dans l'établissement avec un étui à guitare

Un enfant a ouvert le feu avec une arme ce lundi 12 octobre au collège Lakanal d'Aubagne. Le principal et une enseignante ont été touchés.

L'essentiel

BFMTV indique aussi qu'un important dispositif de secours, avec des sapeurs pompiers, est sur place pour les prises en charge les plus urgentes.

En direct

14:33 - Une enquête pour tentative d'assassinat ouverte Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour tentatives d'assassinat après l'attaque du collège Lakanal à Aubagne ayant fait 2 blessés sans gravité. Cette enquête a été confiée à la brigade criminelle de la DCOS.

14:25 - Un différend avec une professeure de maths évoqué par une élève Alors que les raisons de l'attaque de l'adolescent restent encore floues, un témoignage d'une adolescente vient éclaircir sur les raisons qui auraient pu pousser le jeune homme à venir avec une arme dans son collège. "L'élève avait des problèmes avec la prof de maths et il voulait tirer sur elle", affirme une collégienne interrogée par Sud Radio. Ces déclarations n'ont, à ce stade, pas été confirmées par les enquêteurs. EXCLU SUD RADIO L'élève avait des problèmes avec la prof de maths et il voulait tirer sur elle Le témoignage d'une collégienne à Aubagne, après l'interpellation d'un élève de 3e qui a blessé son principal et une enseignante ce lundi matin avec une arme à feu https://t.co/4n3ubFM5Sq — Sud Radio (@SudRadio) October 12, 2026

14:22 - Emmanuel Macron salue le "sang-froid' de l'équipe éducative Le président de la République, a réagi ce lundi sur X à l'attaque survenue au collège Lakanal d'Aubagne, où le principal et une enseignante ont été blessés par arme à feu dans la matinée. "Au principal et à l'enseignante blessée ce matin dans un collège à Aubagne, aux élèves et aux parents sous le choc, j'adresse ma pleine solidarité et mon total soutien", a-t-il déclaré. Le chef de l'État a également tenu à saluer "le sang-froid et la réaction exemplaire de l'équipe éducative, qui a permis d'éviter le pire".

14:10 - "Des nouvelles rassurantes" concernant le proviseur Hospitalisé à Marseille après avoir reçu du plomb dans le bas du corps, le proviseur du collège Lakanal d'Aubagne se trouve dans un état "d'urgence relative" selon Jean-Pierre Squillari, le maire d'Aubagne. "Il est en urgence relative, ça nous a rassurés" assure l'édile qui ira se rendre à son chevet "dès que je le pourrai".

13:57 - Des témoignages contrastées des parents Les réactions des parents d'élèves contrastent après l'attaque au collège Lakanal à Aubagne. Sur BFMTV, une mère raconte que son fils l'a appelée "en panique, en pleurs" après avoir croisé le tireur, qui lui aurait lancé "circule, je ne vais rien te faire". Sa fille aurait également vu du sang, tandis qu'elle déplore de ne pas avoir été contactée par l'établissement. À l'inverse, un père de famille appelle à ne pas remettre trop rapidement en cause la sécurité du collège. "C'est un super collège ici, avec une super équipe", assure-t-il, affirmant n'avoir jamais rencontré de problème en cinq ans. S'il estime nécessaire de "tirer les enseignements de ce qui s'est passé", il ne pense pas qu'il faille pour autant "verrouiller le collège".

13:33 - "Il faut un choc d'autorité" pour Jordan Bardella Réagissant depuis l'Espagne, Jordan Bardella a appelé à un rétablissement de l'autorité dans les établissements scolaires. "L'ordre, l'autorité et la sécurité, l discipline et le respect des règles doivent revenir dans toutes les écoles de France", a déclaré le président du Rassemblement national. Il a également promis un "choc d'autorité" si les Français lui accordent leur confiance. Aubagne : "L'ordre, l'autorité et la sécurité, la discipline et le respect des règles doivent revenir dans toutes les écoles de France et nous serons amenés à porter un choc d'autorité si les Français nous accordent leur confiance", déclare @J_Bardella depuis l'Espagne https://t.co/onX8aDtoH5 — LCI (@LCI) October 12, 2026

13:27 - Martine Vassal veut imposer la sécurisation Sur les 138 collèges des Bouches-du-Rhône, il "en reste une dizaine à sécuriser dont celui-là" a plaidé Martine Vassal, présidente du conseil départemental après l'attaque d'un élève à l'encontre du proviseur et d'une enseignante. "Je vais le faire d'autorité dans les établissements où ce n'est pas encore réalisé" affirme-t-elle en pointant du doigt la responsabilité de l'ancien chef d'établissement qui avait refusé le projet de sécurisation.